  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Максимов высказался о переходе Крупского в Металлист 1925
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Максимов высказался о переходе Крупского в Металлист 1925

Премьер-лига

На украинца также претендовали "Шахтер" и клуб МЛС

Максимов высказался о переходе Крупского в Металлист 1925

Фото: Instagram

Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал трансфер полузащитника Ильи Крупского в "Металлист 1925".

- Окончательное решение принял Илья. Как уже сообщалось, у нас было два предложения: от "Шахтера" и "Металлиста 1925". Оба клуба давали одинаковую сумму. Было приглашение и от американского клуба. Крупский приходил, советовался со мной. Относительно США я выразил опасения, что переезд туда может негативно повлиять на его перспективы в сборной Украины. А его главным желанием было иметь игровую практику. Исходя из этого, Илья и принял решение. Кстати, если бы он перешел в "Шахтер", также сейчас остался бы в "Ворскле" в аренде.

Для меня как для тренера сейчас хорошо, что наступила определенность, и могу рассчитывать на Крупского, который поможет нам в трудное время. Он - воспитанник "Ворсклы". Помню, как выпустил его 17-летнего в матче против "Динамо". Очень рад, что он прогрессирует.

Читайте такжеНовичок Металлиста 1925 рассказал почему выбрал именно харьковский клуб, а не Динамо или Шахтер

- Да, вы Крупского давно уже знаете, и даже присматривались к нему, когда работали в "Днепре-1". Какие качества можете отметить у игрока?

- Он очень работоспособный и целеустремленный. Выполняет большой объем работы, причем много черновой работы.

- Ажиотаж и неопределенность с дальнейшей судьбой не отражалось на работе Крупского в начале сборов?

- Ему действительно было тяжело: много звонков, информации не давали покоя. Мы с пониманием относились к такой ситуации и давали возможность ему разгрузиться в психологическом плане. Он все время был в команде, разве что пропустил несколько тренировок и пару матчей. Иногда отдельно на пляже на песке тренировался, - рассказал Максимов.

По теме
yellow-arrow
Главный тренер Черноморца прояснил ситуацию относительно Петряка
yellow-arrow
Стала известна дальнейшая судьба бразильца из Черноморца
yellow-arrow
Не в Бразилию. Верес официально продал своего полузащитника
Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Металлист 1925 (Харьков) Илья Крупский
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
shura73 (угледар)
27.01.2025 в 11:07
может хватит о крупском?не захотел идти в шахтёр?обделается в металлисте 1925.нашли "звезду"
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
shura73 (угледар)
27.01.2025 в 11:07
может хватит о крупском?не захотел идти в шахтёр?обделается в металлисте 1925.нашли "звезду"
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости