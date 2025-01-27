Максимов высказался о переходе Крупского в Металлист 1925

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал трансфер полузащитника Ильи Крупского в "Металлист 1925".

- Окончательное решение принял Илья. Как уже сообщалось, у нас было два предложения: от "Шахтера" и "Металлиста 1925". Оба клуба давали одинаковую сумму. Было приглашение и от американского клуба. Крупский приходил, советовался со мной. Относительно США я выразил опасения, что переезд туда может негативно повлиять на его перспективы в сборной Украины. А его главным желанием было иметь игровую практику. Исходя из этого, Илья и принял решение. Кстати, если бы он перешел в "Шахтер", также сейчас остался бы в "Ворскле" в аренде.

Для меня как для тренера сейчас хорошо, что наступила определенность, и могу рассчитывать на Крупского, который поможет нам в трудное время. Он - воспитанник "Ворсклы". Помню, как выпустил его 17-летнего в матче против "Динамо". Очень рад, что он прогрессирует.

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- Да, вы Крупского давно уже знаете, и даже присматривались к нему, когда работали в "Днепре-1". Какие качества можете отметить у игрока?

- Он очень работоспособный и целеустремленный. Выполняет большой объем работы, причем много черновой работы.

- Ажиотаж и неопределенность с дальнейшей судьбой не отражалось на работе Крупского в начале сборов?

- Ему действительно было тяжело: много звонков, информации не давали покоя. Мы с пониманием относились к такой ситуации и давали возможность ему разгрузиться в психологическом плане. Он все время был в команде, разве что пропустил несколько тренировок и пару матчей. Иногда отдельно на пляже на песке тренировался, - рассказал Максимов.