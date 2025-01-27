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Главный тренер Черноморца прояснил ситуацию относительно Петряка
Дальнейшая судьба игрока еще не определена
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич поделился мыслями относительно будущего полузащитника Ивана Петряка.
"Он сейчас в "Шахтере". Как я понимаю, тренируется с молодежью. Пока вопрос по нему открыт. А тем временем смотрим, кто еще из новичков может к нам приехать. На сборы в Турцию Петряк с нами не поехал, однако что и как будет в отношении этого футболиста в дальнейшем – увидим", - сказал Бабич для Sport.ua.
Напомним, права на Петряка принадлежат "Шахтеру". В составе "Черноморца" он играл на правах аренды. В первой части сезона он провел 10 матчей за одесситов и отдал 3 ассиста. В его активе 2 желтые и 1 красная карточки.
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