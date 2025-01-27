  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Главный тренер Черноморца прояснил ситуацию относительно Петряка
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Главный тренер Черноморца прояснил ситуацию относительно Петряка

Премьер-лига

Дальнейшая судьба игрока еще не определена

Главный тренер Черноморца прояснил ситуацию относительно Петряка

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич поделился мыслями относительно будущего полузащитника Ивана Петряка.

"Он сейчас в "Шахтере". Как я понимаю, тренируется с молодежью. Пока вопрос по нему открыт. А тем временем смотрим, кто еще из новичков может к нам приехать. На сборы в Турцию Петряк с нами не поехал, однако что и как будет в отношении этого футболиста в дальнейшем – увидим", - сказал Бабич для Sport.ua.

Напомним, права на Петряка принадлежат "Шахтеру". В составе "Черноморца" он играл на правах аренды. В первой части сезона он провел 10 матчей за одесситов и отдал 3 ассиста. В его активе 2 желтые и 1 красная карточки.

Читайте такжеСтала известна дальнейшая судьба бразильца из Черноморца
По теме
yellow-arrow
Стала известна дальнейшая судьба бразильца из Черноморца
yellow-arrow
Максимов высказался о переходе Крупского в Металлист 1925
yellow-arrow
Не в Бразилию. Верес официально продал своего полузащитника
Иван Петряк Черноморец (Одесса) Александр Бабич Шахтер (Караганда)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
27.01.2025 в 11:29
Бабич может ты уйдёшь хватит убивать ЧО не твоё это
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
27.01.2025 в 11:29
Бабич может ты уйдёшь хватит убивать ЧО не твоё это
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости