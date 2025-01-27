Главный тренер Черноморца прояснил ситуацию относительно Петряка

Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич поделился мыслями относительно будущего полузащитника Ивана Петряка.

"Он сейчас в "Шахтере". Как я понимаю, тренируется с молодежью. Пока вопрос по нему открыт. А тем временем смотрим, кто еще из новичков может к нам приехать. На сборы в Турцию Петряк с нами не поехал, однако что и как будет в отношении этого футболиста в дальнейшем – увидим", - сказал Бабич для Sport.ua.