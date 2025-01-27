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Стала известна дальнейшая судьба бразильца из Черноморца
Реабилитация идет по плану
Фото: ФК Чорноморець/ zagoryuk.ph
Тренировочный сбор в Турции одесский "Черноморец" проводит без бразильского полузащитника Жоао Нето. Еще в разгар осенней части сезона-2024/25 этот футболист получил травму крестообразной связки, после чего ему была сделана операция. Южноамериканец восстанавливался в Одессе, а в конце года уехал продолжать этот процесс в родной Бразилии.
– Буквально две недели назад с ним разговаривали с помощью переводчика, – сказал в разговоре с корреспондентом UA-Футбол главный тренер "Черноморца" Александр Бабич. – Нето работает, занимаясь с тренером-реабилитологом у себя на Родине. По предварительным данным, в марте он должен прибыть в Одессу и приступить к работе в общей группе.
В нынешнем чемпионате Жоао Нето успел сыграть в форме "Черноморца" всего 4 матча, последний из которых, с львовскими "Карпатами", был проведен им накануне упомянутой травмы. Ее он получил на тренировке.
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