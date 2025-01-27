  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Стала известна дальнейшая судьба бразильца из Черноморца
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стала известна дальнейшая судьба бразильца из Черноморца

Премьер-лига

Реабилитация идет по плану

Стала известна дальнейшая судьба бразильца из Черноморца

Фото: ФК Чорноморець/ zagoryuk.ph

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Тренировочный сбор в Турции одесский "Черноморец" проводит без бразильского полузащитника Жоао Нето. Еще в разгар осенней части сезона-2024/25 этот футболист получил травму крестообразной связки, после чего ему была сделана операция. Южноамериканец восстанавливался в Одессе, а в конце года уехал продолжать этот процесс в родной Бразилии.

– Буквально две недели назад с ним разговаривали с помощью переводчика, – сказал в разговоре с корреспондентом UA-Футбол главный тренер "Черноморца" Александр Бабич. – Нето работает, занимаясь с тренером-реабилитологом у себя на Родине. По предварительным данным, в марте он должен прибыть в Одессу и приступить к работе в общей группе.

В нынешнем чемпионате Жоао Нето успел сыграть в форме "Черноморца" всего 4 матча, последний из которых, с львовскими "Карпатами", был проведен им накануне упомянутой травмы. Ее он получил на тренировке.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Главный тренер Черноморца прояснил ситуацию относительно Петряка
yellow-arrow
Максимов высказался о переходе Крупского в Металлист 1925
yellow-arrow
Не в Бразилию. Верес официально продал своего полузащитника
Черноморец (Одесса) эксклюзив UA-Футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости