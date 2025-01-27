Тренер Ворсклы подтвердил переход защитника Металлиста 1925

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов подтвердил, что в расположение клуба приехал защитник "Металлиста 1925" Евгений Пасич. Ранее сообщалось, что полтавчане арендуют его до конца текущего сезона.

- Была информация, что в случае ухода Крупского, на его место может прийти Евгений Пасич. А теперь получается, что у вас оба эти игрока...

- Да, Евгений приехал. Я его тоже хорошо знаю. Думаю, он нам также поможет, - сказал Максимов для издания Sport-express.ua.

В текущем сезоне Пасич провел 10 матчей за "Металлист 1925", без результативных действий.

Также добавим, что накануне харьковский клуб объявил о подписании защитника "Ворсклы" Ильи Крупского. Согласно договору, он останется в Полтаве на правах аренды до конца этого сезона.