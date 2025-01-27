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Тренер Ворсклы подтвердил переход защитника Металлиста 1925

Премьер-лига

Футболист прибыл в расположение клуба

Тренер Ворсклы подтвердил переход защитника Металлиста 1925

scdnipro1.com.ua

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Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов подтвердил, что в расположение клуба приехал защитник "Металлиста 1925" Евгений Пасич. Ранее сообщалось, что полтавчане арендуют его до конца текущего сезона.

- Была информация, что в случае ухода Крупского, на его место может прийти Евгений Пасич. А теперь получается, что у вас оба эти игрока...

- Да, Евгений приехал. Я его тоже хорошо знаю. Думаю, он нам также поможет, - сказал Максимов для издания Sport-express.ua.

В текущем сезоне Пасич провел 10 матчей за "Металлист 1925", без результативных действий.

Также добавим, что накануне харьковский клуб объявил о подписании защитника "Ворсклы" Ильи Крупского. Согласно договору, он останется в Полтаве на правах аренды до конца этого сезона.

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Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Евгений Пасич Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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