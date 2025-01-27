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Максимов назвал цели Ворсклы в этом сезоне УПЛ

Премьер-лига

Не лучшее положение

Максимов назвал цели Ворсклы в этом сезоне УПЛ

dynamo.kiev.ua

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Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов очертил приоритетную задачу своей команды на текущий сезон Украинской Премьер-лиги.

"Задача у нас - остаться в Премьер-лиге. Для ее решения и осуществляем трансферы сейчас. А потом уже будем думать о перспективах", - сказал специалист.

По итогам 17-и туров УПЛ "Ворскла" занимает 12-е место в турнирной таблице. От зоны вылета "зелено-белых" отделяет всего 4 очка.

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Ворскла (Полтава) Юрий Максимов УПЛ
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Источник:
Sport-express
Опубликовал: Александр Бураков
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