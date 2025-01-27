Максимов назвал цели Ворсклы в этом сезоне УПЛ

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов очертил приоритетную задачу своей команды на текущий сезон Украинской Премьер-лиги.

"Задача у нас - остаться в Премьер-лиге. Для ее решения и осуществляем трансферы сейчас. А потом уже будем думать о перспективах", - сказал специалист.