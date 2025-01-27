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Максимов поделился мнением о двух зимних новичках Ворсклы

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Максимов поделился мнением о двух зимних новичках Ворсклы

Фото: ФК Ворскла

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Наставник полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал трансферы нападающего Владислава Кулача и полузащитника Милота Авдили.

- Наверное, самым желанным вашим приобретением является Владислав Кулач. Как у него дела? Просмотрели уже, в каком состоянии он возвращается в "Ворсклу"?

- Этого футболиста мы хорошо знаем, и в просмотре необходимости не было. Мы с ним работали в течение двух с половиной лет, поэтому сразу воспользовались возможностью взять Кулача.

- А какое впечатление производит косовар Милот Авдили?

- Мы изучали этого игрока, выступавшего за Арау в Швейцарии. Он является капитаном молодежной сборной Косова. Милот сыграл за Арау 109 матчей. Пусть не в высшем дивизионе, но это очень приличный показатель. Авдили - молодой амбициозный парень с хорошим отношением к делу и человеческими качествами. Но, конечно, ему нужно время, чтобы влиться в коллектив, учитывая другой менталитет. Это не так легко.

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Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Владислав Кулач трансфер
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Источник:
Sport-express
Опубликовал: Александр Бураков
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