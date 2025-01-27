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Стало известно, когда Бущан отправится в Саудовскую Аравию для переговоров с клубом
"Аль-Шабаб" серьезно настроен подписать украинца
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан сегодня, 27 января вылетает на переговоры с "Аль-Шабабом". Об этом утверждает Динамомания.
Клуб из чемпионата Саудовской Аравии испытывает проблемы вратарской позиции, поэтому прилагает усилия, чтобы подписать 30-летнего украинца.
Ранее сообщалось, что Бущан подпишет контракт на 2,5 года. Также была информация, что сумма трансфера может составить до 3 миллионов евро.
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В текущем сезоне Бущан провел 27 матчей за "Динамо" во всех турнирах, в которых пропустил 30 голов. Еще в 9 поединках он отыграл на ноль. Его действующий контракт с "бело-синими" рассчитан до лета 2026 года.
"Аль-Шабаб" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.
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