Стало известно, когда Бущан отправится в Саудовскую Аравию для переговоров с клубом

Голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан сегодня, 27 января вылетает на переговоры с "Аль-Шабабом". Об этом утверждает Динамомания.

Клуб из чемпионата Саудовской Аравии испытывает проблемы вратарской позиции, поэтому прилагает усилия, чтобы подписать 30-летнего украинца.

Ранее сообщалось, что Бущан подпишет контракт на 2,5 года. Также была информация, что сумма трансфера может составить до 3 миллионов евро.

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В текущем сезоне Бущан провел 27 матчей за "Динамо" во всех турнирах, в которых пропустил 30 голов. Еще в 9 поединках он отыграл на ноль. Его действующий контракт с "бело-синими" рассчитан до лета 2026 года.

"Аль-Шабаб" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.