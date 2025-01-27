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Антюх присоединится к первой команде Зари на турецких сборах
Ранее он тренировался с командой U-19
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Зари" Денис Антюх больше не будет тренироваться с юношеской командой, сообщает ТаТоТаке.
Согласно данным источника, завтра транзитом через Молдову вингер прилетит в Турцию, где продолжит работу с первой командой луганского клуба. Таким образом стороны будут выполнять обоюдные обязательства согласно имеющемуся контракту.
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Договор 27-летнего Антюха с "Зарей" действует до лета 2025 года. Футболист не продлевает соглашение, на него претендует "Металлист 1925".
Напомним, "Заря" отстранила Антюха от матчей первой командой из-за отказа продлевать контракт. Последний раз он выходил на поле 20 октября в матче против "Кривбасса" (0:1). В нынешнем сезоне он успел провести 10 поединков и оформить пять ассистов.
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