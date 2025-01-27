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Карпаты рассказали о кадровой ситуации в команде

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Новости из лагеря "зелено-белых"

Карпаты рассказали о кадровой ситуации в команде

Фото: ФК Карпати Львів

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Львовские "Карпаты" сообщили последние новости из лагеря команды на зимних сборах в Турции.

"Жан Педрозу в матче с "Богемиансом" (2:5) получил повреждение боковой связки голеностопного сустава.
Защитники Владимир Адамюк и Андрей Булеза продолжают работать по индивидуальной программе.
Зато Павел Полегенько и Иван Чабан вскоре будут заниматься в общей группе.
Продолжает болеть Александр Кемкин - у голкипера ангина.
Нападающий Игорь Невес, который недавно травмировался, тоже работает за пределами общей группы. У бразильца травматическое повреждение мышцы", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, свой ближайший контрольный матч "Карпаты" сыграют 31 января. Соперником "зелено-белых" будет польская "Термалица".

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Павел Полегенько Владимир Адамюк Карпаты (Львов) Андрей Булеза Александр Кемкин Жан Педросо Игор Невес
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Источник:
ФК Карпати Львів
Опубликовал: Алина Ерофеева
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