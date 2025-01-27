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Карпаты рассказали о кадровой ситуации в команде
Новости из лагеря "зелено-белых"
Фото: ФК Карпати Львів
Львовские "Карпаты" сообщили последние новости из лагеря команды на зимних сборах в Турции.
"Жан Педрозу в матче с "Богемиансом" (2:5) получил повреждение боковой связки голеностопного сустава.
Защитники Владимир Адамюк и Андрей Булеза продолжают работать по индивидуальной программе.
Зато Павел Полегенько и Иван Чабан вскоре будут заниматься в общей группе.
Продолжает болеть Александр Кемкин - у голкипера ангина.
Нападающий Игорь Невес, который недавно травмировался, тоже работает за пределами общей группы. У бразильца травматическое повреждение мышцы", - говорится в сообщении клуба.
Напомним, свой ближайший контрольный матч "Карпаты" сыграют 31 января. Соперником "зелено-белых" будет польская "Термалица".
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