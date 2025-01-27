Карпаты рассказали о кадровой ситуации в команде

Львовские "Карпаты" сообщили последние новости из лагеря команды на зимних сборах в Турции.

"Жан Педрозу в матче с "Богемиансом" (2:5) получил повреждение боковой связки голеностопного сустава.

Защитники Владимир Адамюк и Андрей Булеза продолжают работать по индивидуальной программе.

Зато Павел Полегенько и Иван Чабан вскоре будут заниматься в общей группе.

Продолжает болеть Александр Кемкин - у голкипера ангина.

Нападающий Игорь Невес, который недавно травмировался, тоже работает за пределами общей группы. У бразильца травматическое повреждение мышцы", - говорится в сообщении клуба.