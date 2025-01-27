  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В Вересе высказались относительно трансфера легионера в чемпионат Латвии
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Вересе высказались относительно трансфера легионера в чемпионат Латвии

Премьер-лига

Все остались довольны

В Вересе высказались относительно трансфера легионера в чемпионат Латвии

НК Верес

Новина українською

Спортивный директор ровненского "Вереса" Юрий Габовда объяснил решение продать бразильского полузащитника Яго Сикейру в латвийскую "Ригу".

"Философия нашего клуба заключается в том, что мы должны научиться зарабатывать и стать самоокупаемыми. Продажа игроков в клубы стран ЕС, или на внутреннем рынке - это один из путей к этой нашей цели. Считаю, что трансфер Яго Сикейры - выгодный для всех участников сделки. Верес впервые в своей истории продал игрока иностранному клубу.

Мы готовились к возможному прощанию с Яго. Именно по этой причине параллельно работали над приглашением Игоря Харатина. В конце концов, все сложилось так, как мы задумали.

По Яго Сикейре - заинтересованность была сразу от нескольких клубов. Мы выбрали оптимальный вариант продолжения его карьеры. Сам футболист остался доволен такой сделкой. Для него это шанс бороться за чемпионство в Латвии, играть в еврокубках и прогрессировать", - цитирует Габовду пресс-служба „народных“.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Карпаты рассказали о кадровой ситуации в команде
yellow-arrow
Антюх присоединится к первой команде Зари на турецких сборах
yellow-arrow
Стало известно, когда Бущан отправится в Саудовскую Аравию для переговоров с клубом
Юрий Габовда Верес (Ровно) ФК Рига трансфер Яго Сикейро
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
НК Верес
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости