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В Вересе высказались относительно трансфера легионера в чемпионат Латвии
Все остались довольны
НК Верес
Спортивный директор ровненского "Вереса" Юрий Габовда объяснил
"Философия нашего клуба заключается в том, что мы должны научиться зарабатывать и стать самоокупаемыми. Продажа игроков в клубы стран ЕС, или на внутреннем рынке - это один из путей к этой нашей цели. Считаю, что трансфер Яго Сикейры - выгодный для всех участников сделки. Верес впервые в своей истории продал игрока иностранному клубу.
Мы готовились к возможному прощанию с Яго. Именно по этой причине параллельно работали над приглашением Игоря Харатина. В конце концов, все сложилось так, как мы задумали.
По Яго Сикейре - заинтересованность была сразу от нескольких клубов. Мы выбрали оптимальный вариант продолжения его карьеры. Сам футболист остался доволен такой сделкой. Для него это шанс бороться за чемпионство в Латвии, играть в еврокубках и прогрессировать", - цитирует Габовду пресс-служба „народных“.
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