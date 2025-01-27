В Вересе высказались относительно трансфера легионера в чемпионат Латвии

Спортивный директор ровненского "Вереса" Юрий Габовда объяснил решение продать бразильского полузащитника Яго Сикейру в латвийскую "Ригу".

"Философия нашего клуба заключается в том, что мы должны научиться зарабатывать и стать самоокупаемыми. Продажа игроков в клубы стран ЕС, или на внутреннем рынке - это один из путей к этой нашей цели. Считаю, что трансфер Яго Сикейры - выгодный для всех участников сделки. Верес впервые в своей истории продал игрока иностранному клубу.

Мы готовились к возможному прощанию с Яго. Именно по этой причине параллельно работали над приглашением Игоря Харатина. В конце концов, все сложилось так, как мы задумали.

По Яго Сикейре - заинтересованность была сразу от нескольких клубов. Мы выбрали оптимальный вариант продолжения его карьеры. Сам футболист остался доволен такой сделкой. Для него это шанс бороться за чемпионство в Латвии, играть в еврокубках и прогрессировать", - цитирует Габовду пресс-служба „народных“.