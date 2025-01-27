Экс-капитан ЛНЗ в Александрию не перейдет. Хочет зарекомендовать себя перед Григорчуком

В последнее время в украинских футбольных кругах активно обсуждают возможный уход Ивана Калюжного из расположения "Александрии".

Также СМИ писали, что "Александрия" уже активно ищет замену своему лидеру, и одной из кандидатур называлась фамилия Виталия Бойко из ЛНЗ .

Впрочем, как сообщает Sport.ua, бывший капитан ЛНЗ не перейдет в команду Руслана Ротаня.

Виталий, потерявший место в старте "фиолетовых" после прихода Андреса Карраско, решит свою дальнейшую судьбу после разговора с новым тренером команды Романом Григорчуком – футболист хочет получать игровую практику.

В прошлом сезоне именно Виталий был капитаном черкасской команды, но после ухода Олега Дулуба с должности главного тренера "фиолетовых" потерял это звание и сейчас считается игроком ротации.

Действующий контракт Виталия Бойко с ЛНЗ заканчивается 31 декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 600 тысяч евро.