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Экс-капитан ЛНЗ в Александрию не перейдет. Хочет зарекомендовать себя перед Григорчуком
Виталий Бойко хочет попробовать поработать с новым тренером
Фото: ФК ЛНЗ
В последнее время в украинских футбольных кругах активно обсуждают возможный уход Ивана Калюжного из расположения "Александрии".
Также СМИ писали, что "Александрия" уже активно ищет замену своему лидеру, и одной из кандидатур называлась фамилия Виталия Бойко из
Впрочем, как сообщает Sport.ua, бывший капитан ЛНЗ не перейдет в команду Руслана Ротаня.
Виталий, потерявший место в старте "фиолетовых" после прихода Андреса Карраско, решит свою дальнейшую судьбу после разговора с новым тренером команды Романом Григорчуком – футболист хочет получать игровую практику.
В прошлом сезоне именно Виталий был капитаном черкасской команды, но после ухода Олега Дулуба с должности главного тренера "фиолетовых" потерял это звание и сейчас считается игроком ротации.
Действующий контракт Виталия Бойко с ЛНЗ заканчивается 31 декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 600 тысяч евро.
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