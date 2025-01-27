  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Экс-капитан ЛНЗ в Александрию не перейдет. Хочет зарекомендовать себя перед Григорчуком
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-капитан ЛНЗ в Александрию не перейдет. Хочет зарекомендовать себя перед Григорчуком

Премьер-лига

Виталий Бойко хочет попробовать поработать с новым тренером

Экс-капитан ЛНЗ в Александрию не перейдет. Хочет зарекомендовать себя перед Григорчуком

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

В последнее время в украинских футбольных кругах активно обсуждают возможный уход Ивана Калюжного из расположения "Александрии".

Также СМИ писали, что "Александрия" уже активно ищет замену своему лидеру, и одной из кандидатур называлась фамилия Виталия Бойко из ЛНЗ.

Впрочем, как сообщает Sport.ua, бывший капитан ЛНЗ не перейдет в команду Руслана Ротаня.

Виталий, потерявший место в старте "фиолетовых" после прихода Андреса Карраско, решит свою дальнейшую судьбу после разговора с новым тренером команды Романом Григорчуком – футболист хочет получать игровую практику.

В прошлом сезоне именно Виталий был капитаном черкасской команды, но после ухода Олега Дулуба с должности главного тренера "фиолетовых" потерял это звание и сейчас считается игроком ротации.

Действующий контракт Виталия Бойко с ЛНЗ заканчивается 31 декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 600 тысяч евро.

По теме
yellow-arrow
Новый клубный рекорд. Известно, сколько Верес получил за продажу Сикеры
yellow-arrow
В Вересе высказались относительно трансфера легионера в чемпионат Латвии
yellow-arrow
Карпаты рассказали о кадровой ситуации в команде
Виталий Бойко ФК Александрия Иван Калюжный ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости