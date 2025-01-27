Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новый клубный рекорд. Известно, сколько Верес получил за продажу Сикеры
Капнула хорошая сумма
rigafc.lv
В понедельник, 27 января,
Клубы предпочли не разглашать финансовые условия сделки, однако по данным авторитетного портала Transfermarkt, "Верес" получил за 24-летнего игрока 350 тысяч евро.
Таким образом, этот переход стал новым рекордом "Вереса" по исходящим трансферам. До этого самым дорогим футболистом, которого удалось продать "волкам" был Евгений Пасич, за которого ровенчане получили от "Днепра-1" 150 тысяч евро.
Сикейра присоединился к "Вересу" летом 2023 года. За полтора сезона в футболке "красно-черных" хавбек провел 46 матчей, забил 4 гола и отметился 6 результативными передачами).
Популярное сейчас
- Заявление Буданова о якобы угрозе существования Украины вырвано из контекста - нардеп
- "Если до лета не будет серьезных переговоров...". Буданов сделал тревожный прогноз о войне в Украине
- Очередной гол Довбика, Барселона забила семь голов, поражение Жироны с Цыганковым. Главные новости за 26 января
- Алексей Михайличенко: Я ушел из Динамо, потому что не мог находиться в одном клубе с Луческу
- Культовый футболист Челси и триумфатор Лиги чемпионов стал частью армии Amazon
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?