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Новый клубный рекорд. Известно, сколько Верес получил за продажу Сикеры

Премьер-лига

Капнула хорошая сумма

Новый клубный рекорд. Известно, сколько Верес получил за продажу Сикеры

rigafc.lv

Новина українською

В понедельник, 27 января, "Верес" официально объявил о продаже своего атакующего хавбека Яго Сикейры в "Ригу".

Клубы предпочли не разглашать финансовые условия сделки, однако по данным авторитетного портала Transfermarkt, "Верес" получил за 24-летнего игрока 350 тысяч евро.

Таким образом, этот переход стал новым рекордом "Вереса" по исходящим трансферам. До этого самым дорогим футболистом, которого удалось продать "волкам" был Евгений Пасич, за которого ровенчане получили от "Днепра-1" 150 тысяч евро.

Сикейра присоединился к "Вересу" летом 2023 года. За полтора сезона в футболке "красно-черных" хавбек провел 46 матчей, забил 4 гола и отметился 6 результативными передачами).

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Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Михаил Черныш
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