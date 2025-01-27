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"Сделаем все возможное", - Карпаты планируют выкупить контракты двух бразильцев

Премьер-лига

Жана Педросо и Бруниньо сейчас играют во Львове в аренде

"Сделаем все возможное", - Карпаты планируют выкупить контракты двух бразильцев

fckarpaty.org.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Заместитель генерального директора "Карпат" по внешним коммуникациям Олег Авдыш оценил игру бразильских легионеров львовского клуба – Жана Педросо и Бруниньо.

"Мы полностью довольны тем, как выступают эти ребята и сделаем все возможное, чтобы активировать опцию выкупа в их контрактах. Уверен, что эти футболисты своей игрой во второй части сезона докажут, что они достойны быть здесь. Они очень классные.

Я не буду говорить точные цифры, но за одного из них придется заплатить больше миллиона евро. Примерно полтора. Точную цифру не буду называть. Это не переплата за Жана Педросо. Его цена будет намного больше, когда мы выкупим его контракт.

Два клуба УПЛ уже спрашивали нас о Бруниньо и узнавали детали его контракта. В любом случае у "Карпат" есть право первоочередного выкупа", – сказал Авдыш.

Напомним, что защитник Жан Педросо в этом сезоне провел 12 матчей в УПЛ и отметился одним забитым мячом. На счету хавбека Бруниньо – 11 поединков и три гола в чемпионате.

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