Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Сделаем все возможное", - Карпаты планируют выкупить контракты двух бразильцев
Жана Педросо и Бруниньо сейчас играют во Львове в аренде
fckarpaty.org.ua
Заместитель генерального директора "
"Мы полностью довольны тем, как выступают эти ребята и сделаем все возможное, чтобы активировать опцию выкупа в их контрактах. Уверен, что эти футболисты своей игрой во второй части сезона докажут, что они достойны быть здесь. Они очень классные.
Я не буду говорить точные цифры, но за одного из них придется заплатить больше миллиона евро. Примерно полтора. Точную цифру не буду называть. Это не переплата за Жана Педросо. Его цена будет намного больше, когда мы выкупим его контракт.
Два клуба УПЛ уже спрашивали нас о Бруниньо и узнавали детали его контракта. В любом случае у "Карпат" есть право первоочередного выкупа", – сказал Авдыш.
Напомним, что защитник Жан Педросо в этом сезоне провел 12 матчей в УПЛ и отметился одним забитым мячом. На счету хавбека Бруниньо – 11 поединков и три гола в чемпионате.
Популярное сейчас
- "Не соответствует действительности", - ГУР опровергает скандальное якобы заявление Буданова
- "Если до лета не будет серьезных переговоров...". Буданов сделал тревожный прогноз о войне в Украине
- Экс-тренер Днепра-1 трудоустроился в клубе Первой лиги
- Оскорбил клуб. Шандрук подтвердил, что Верес расстался с игроком из-за его интервью
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?