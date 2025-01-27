Интерес от Динамо был. Известно, почему Гуцуляк все-таки выбрал Полесье

Заместитель генерального директора "Карпат" по внешним коммуникациям Олег Авдыш рассказал, почему хавбек сборной Украины Алексей Гуцуляк перешел в " Полесье ", хотя у него было предложение и от "Динамо".

"Гуцуляк сам занимается своей карьерой, у него достаточно интеллекта и навыков. Я иногда помогаю ему советами, он является одним из самых близких людей для меня и лучшим другом.

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Я не танцевал перед Суркисом, так как мы с первого дня договорились о трансфере с Геннадием Буткевичем. И Алексей, и я хотели, чтобы он играл в "Полесье". Была встреча с президентом житомирского клуба и после этого Леша больше ни о чем не думал. Буткевич умеет убеждать. Интерес от "Динамо" был. Мы очень уважаем "Динамо", я очень уважаю Игоря и Григория Михайловича, но возможностей и конкретных разговоров о том, что Леша останется в "Днепре-1" или перейдет в "Динамо", не было.

Гуцуляк будет важным игроком сборной Украины в ближайшее время, он уверенно выступает за национальную команду и проделывает огромную работу. Возможно, летом он уйдет в топовые чемпионаты в Европе", – рассказал Авдыш.

Напомним, что Гуцуляк перебрался в "Полесье" в прошлом году из клуба "Днепр-1" за 600 тысяч евро. В этом сезоне футболист провел за житомирский клуб в УПЛ 16 матчей, забил девять голов и отдал две результативные передачи.