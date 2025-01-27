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Рубчинский - об исчезновении Днепра-1: Говорили, что будет все хорошо

Премьер-лига
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А получилось как всегда

Рубчинский - об исчезновении Днепра-1: Говорили, что будет все хорошо

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Хавбек "Динамо" Валентин Рубчинский рассказал, как исчечал с футбольной карты Украины "Днепр-1", за который он раньше играл.

"Мы сыграли последнюю игру сезона и заняли 4-е место. Уже и жеребьевка была в Лиге конференций. И мы ждали, когда нас соберут, не говорили, какого числа, ничего не говорили. Говорили, что все будет хорошо – и все. И потом уже так понемногу начали говорить, что, может, уже и не будет команды. Кто искал команды – некоторым говорили, что будет все хорошо – и все.

По задолженностям я не знаю, это уже нужно, наверное, с другими говорить. Были некоторые задолженности перед игроками, они были и в течение сезона. Как для Днепра – это у них всегда так было: еще и в старом "Днепре", и в СК "Днепр-1" задолженности всегда были. Их всегда выплачивали, просто была задержка.

Конечно, это неприятно, когда исчезает такая команда в таком городе. Конечно, это было неприятно, особенно для меня, потому что я провел в Днепре 10 лет. Для меня это неприятно было", - сказал Рубчинский.

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Источник:
ВДИНАМО
Опубликовал: Михаил Черныш
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