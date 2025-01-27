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Все решено. Цыганык подтверждает переход Бущана в Саудовскую Аравию
Кипер все-таки хочет попробовать свои силы за рубежом
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык подтвердил переход голкипера "
Источник отмечает, что сам кипер уже отправился в Саудовскую Аравию – ему осталось только пройти медосмотр и подписать контаркт.
Сам 30-летний Бущан достаточно быстро дал согласие на переход, так как хочет поиграть за рубежом. Также в "Аль-Шабабе" он получил хороший в финансовом плане личный контракт.
В текущем сезоне Бущан провел 27 матчей за "Динамо" во всех турнирах, в которых пропустил 30 голов. Еще в 9 поединках он отыграл на ноль. Его действующий контракт с "бело-синими" рассчитан до лета 2026 года.
"Аль-Шабаб" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.
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