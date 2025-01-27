Все решено. Цыганык подтверждает переход Бущана в Саудовскую Аравию

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык подтвердил переход голкипера " Динамо " и сборной Украины Георгия Бущана в "Аль-Шабаб" из Саудовской Аравии.

Источник отмечает, что сам кипер уже отправился в Саудовскую Аравию – ему осталось только пройти медосмотр и подписать контаркт.

Сам 30-летний Бущан достаточно быстро дал согласие на переход, так как хочет поиграть за рубежом. Также в "Аль-Шабабе" он получил хороший в финансовом плане личный контракт.

В текущем сезоне Бущан провел 27 матчей за "Динамо" во всех турнирах, в которых пропустил 30 голов. Еще в 9 поединках он отыграл на ноль. Его действующий контракт с "бело-синими" рассчитан до лета 2026 года.

"Аль-Шабаб" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.