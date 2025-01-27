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Все решено. Цыганык подтверждает переход Бущана в Саудовскую Аравию

Премьер-лига
Обновлено

Кипер все-таки хочет попробовать свои силы за рубежом

Все решено. Цыганык подтверждает переход Бущана в Саудовскую Аравию

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык подтвердил переход голкипера "Динамо" и сборной Украины Георгия Бущана в "Аль-Шабаб" из Саудовской Аравии.

Источник отмечает, что сам кипер уже отправился в Саудовскую Аравию – ему осталось только пройти медосмотр и подписать контаркт.

Сам 30-летний Бущан достаточно быстро дал согласие на переход, так как хочет поиграть за рубежом. Также в "Аль-Шабабе" он получил хороший в финансовом плане личный контракт.

В текущем сезоне Бущан провел 27 матчей за "Динамо" во всех турнирах, в которых пропустил 30 голов. Еще в 9 поединках он отыграл на ноль. Его действующий контракт с "бело-синими" рассчитан до лета 2026 года.

"Аль-Шабаб" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

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Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
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