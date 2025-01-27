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Кривбасс близок к подписанию вингера из Южной Америки, - источник
В Венесуэле пишут, что Глейкер Мендоса уже собирается в Украину
фото из свободных источников
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Как сообщает журналист Карлос Руис, Мендоса, который играет за местный клуб "Ансоатеги" уже готовится к переезду в Украину.
Условия и подробности перехода пока что остаются неизвестными.
Transfermarkt оценивает игрока в 450 тысяч евро.
Также стоит отметить, что парень в январе этого года дебютировал за национальную сборную Венесуэлы.
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Опубликовал: Михаил Черныш
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oda1979 (Запорожье)
27.01.2025 в 19:59
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