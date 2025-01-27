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Кривбасс близок к подписанию вингера из Южной Америки, - источник

Премьер-лига
Обновлено

В Венесуэле пишут, что Глейкер Мендоса уже собирается в Украину

Кривбасс близок к подписанию вингера из Южной Америки, - источник

фото из свободных источников

Новина українською

"Кривбасс" близок к подписанию 23-летнего венесуэльского левого вингера Глейкера Мендосы.

Как сообщает журналист Карлос Руис, Мендоса, который играет за местный клуб "Ансоатеги" уже готовится к переезду в Украину.

Условия и подробности перехода пока что остаются неизвестными.

Transfermarkt оценивает игрока в 450 тысяч евро.

Также стоит отметить, что парень в январе этого года дебютировал за национальную сборную Венесуэлы.

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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
27.01.2025 в 19:59
Хана копанке и дырке. Парень серьезный. Будет крутить позвонки нефлагманам
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
27.01.2025 в 19:59
Хана копанке и дырке. Парень серьезный. Будет крутить позвонки нефлагманам
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0
0
avatar
Bаrcelinius
27.01.2025 в 19:15
О, игрок сборной Венесуэлы?!! Да-да-да, это к нам во двор, это к нам. Такие индейцы нам нужны.
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