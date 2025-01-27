Кривбасс близок к подписанию вингера из Южной Америки, - источник

" Кривбасс " близок к подписанию 23-летнего венесуэльского левого вингера Глейкера Мендосы.

Как сообщает журналист Карлос Руис, Мендоса, который играет за местный клуб "Ансоатеги" уже готовится к переезду в Украину.

Условия и подробности перехода пока что остаются неизвестными.

Transfermarkt оценивает игрока в 450 тысяч евро.

Также стоит отметить, что парень в январе этого года дебютировал за национальную сборную Венесуэлы.