Отвечают требованиям. Александр Бабич – о соперниках из Косово и новичках Черноморца

По иронии судьбы, в обоих первых контрольных матчах тренировочного сбора в Турции спарринг-партнерами одесского "Черноморца" стали команды из Косово. Как оказалось, "Дукаджини" и "Дрита" – соперники из категории "крепкий орешек". Первого из них "моряки" победили, забив решающий мяч перед финальным свистком (2:1), а второго обыграли, когда при таком же счете в заключительной фазе игры сумели поразить ворота в третий раз (3:1).

Вот как оценил эти поединки главный тренер "Черноморца" Александр Бабич.

- Если сравнивать обоих соперников, представляющих чемпионат Косово, то они разные. "Дрита" по уровню на порядок выше, – уверенно заявил наставник "моряков". – Мы увидели, что футболисты этой команды уже готовы к возобновлению национального чемпионата. А в самом начале февраля, насколько мне известно, "Дриту" ждет важный кубковый матч. То есть спарринг с нами мог быть крайним для этой команды на турецком сборе перед поединком Кубка Косово. Честно говоря, футболисты "Дриты" выглядели более легкими, чем мы. Однако команда сыграла грамотнее в тактическом плане, отрабатывая переходные фазы от обороны к атаке. Мы понимаем, что у косоваров есть индивидуально сильные игроки. В этом убедились как в первом спарринге из "Дукаджини", так и во вчерашней встрече с "Дритой". Ее игру я смотрел в преддверии нашей дуэли по Wyscout, и было видно, что это неплохая команда.Недаром же она постоянно играет в квалификации Лиги Европы и Лиге квалификаций. Так что оба спарринга были для "Черноморца" достаточно информативными – как для анализа, так и для дальнейшего развития.

– Как оцениваете действия новичков – Магомеда Кратова, Дениса Безбородько и Эмиля Мустафаева?

- Самый опытный из них - Безбородько, которого я видел во время его выступлений в "Заре", а затем "Александрии" и "Колосе". Так что хорошо знаю качества этого футболиста. Впрочем, как и Мустафаева. Оба полностью отвечают нашим требованиям, но их необходимо еще подвести под хорошую функциональную кондицию. Безбородько и Мустафаев очень быстро адаптируются в нашем коллективе, ведь многие игроки их знают. Да и они их - тоже. Я уже сейчас вижу, что обоим достаточно поработать максимум неделю – и они будут в хороших кондициях. Правда, для этого нужно продуктивно поработать в двухразовом режиме. Что же касается Кратова, то я в общем доволен, как он сыграл с "Дукаджини" и "Дритой". Да, ошибки есть, и это нормально как для центрального защитника, ведь ему всего 20 лет. Впрочем, те качества, которые есть у Кратова - а это скорость, хладнокровие в работе с мячом и правильная агрессия - говорят о том, что на будущее у нас будет конкурентоспособный защитник, который будет бороться за место в стартовом составе.