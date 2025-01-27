Авдыш: ProStar и его карманные блогеры получили задание херачить Ашура

Заместитель генерального директора "Карпат" по внешним коммуникациям Олег Авдыш в эфире "ТаТоТаке" высказал свое мнение относительно критики со стороны некоторых блогеров в адрес главного тренера " Полесья " Имада Ашура.

– Ты можешь понять причины давления и травли Имада Ашура, в частности, в определенных СМИ? Потому что, как по мне, критика, которую, возможно, заслуживает "Полесье" в определенных матчах, несовместима с таким уровнем хейта.

– Это правда. То, что сейчас по отношению к Имаду – это травля называется. Я же из политической журналистики пришел – это травля.

– Из-за того, что он причастен к PASS?

– Из-за того, что ProStar и его карманные блогеры получили задание мочить Ашура – я говорю это откровенно. Имад пришел в 36 лет работать в клуб с очень статусными футболистами, суперпрезидентом, с очень сильным менеджментом.

На него в жизни свалилась такая ответственность – будто ему дали огромную коробку с бриллиантом, а они тяжелые. Имад пришел вообще в ситуацию, в которой он в ахере от происходящего.

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У него здесь, блин, президент, на которого все молятся в украинском футболе, здесь у него Гуцуляк, от одного его выражения лица может стать плохо. И тут у него Тесля, пришедший из "Порту", ​​из очень серьезного бизнеса, у которого очень серьезные требования. Ты понимаешь, что у него очень тяжелый контекст сейчас жизни?

– Но он мог отказаться.

– От такого не отказываются. Большая честь и уважение Геннадию Владиславовичу, Владимиру Николаевичу, что они доверили.

– А Имад понимает, что если сейчас у него не получится, он может быть сбитым летчиком форева?

– У Имада все получится. Я уверен, что "Полесье" в этом сезоне подтянется. Несмотря на то, что сейчас у нас клубы конкуренты, но я ему очень желаю успехов.

Хочешь моих топ-3 тренеров украинских? Лупашко, Ашур, Поздеев. Если выйдет у этих троих молодых ребят, которым еще нет 40 лет, наш футбол ждут очень интересные перемены.

Я Имаду желаю только терпения, понимания и сил. У него все получится. У него очень хорошая команда, его окружают очень сильные люди, в него верит президент – это самое главное. Потому все у него будет хорошо. И вот эти все карманные мелочные квакальщики закроют свои рты и будут им восхищаться.

– Ты хочешь сказать, что все те, кто системно, последовательно херачат Имада, – это карманные блогеры ProStar?

– Да.

– Игорь Цыганык – карманный блогер ProStar?

– Нет, Игорь то другое, Игорь не имеет отношения к ProStar.

– А ты приблизительно понимаешь распределение на медиарынке и сфере влияния?

– Из того, что я вижу, все тезисы, которые выходят – Бурбас работает с ProStar активно очень. Тебя (обращается к Михаилу Спиваковскому – прим.) связывают с PASS.

– Конечно, я там учился.

– Вацко связывают с "Рухом" и ProStar. Я не буду комментировать никакие упреки кроме тех, в которых я уверен, почему так. Потому что ProStar потерял свое влияние на "Полесье", и эта травля, которая есть в адрес Имада – это 2х2=4. Иное я комментировать не хочу, это в моей компетенции.

То, что Бурбас работает на Вадика – это мое личное мнение, мне же никто не помешает так думать. Может, Бурбас на меня в суд подать, если хочет. Пусть со своими бывшими исками разберется, а потом…

Он меня же приписал к компании Phenomen Sports, что у меня там есть 25 процентов. У меня нет, не будет и никогда не было никаких процентов компании Phenomen Sports.

Это бизнес Ярослава Кондратюка, и он его нихера никому никогда не отдаст, потому что он создал этого ребенка, он его лелеял, и хер он кому отдаст хоть процент. Продаст, может, кому-то очень дорого.