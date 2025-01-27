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Федорчук: Продажа Сикана? Шахтер чудит с трансферами
Горнякам нужно усиливаться, а горняки пока что только продают
shakhtar.com
Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук высказал свое мнение о трансферной политике "
"Чудит "Шахтер", которому в отличие от динамовцев, надо исправлять турнирное положение в чемпионате УПЛ. "Горняки" в трудную минуту продают самого стабильного своего нападающего – Сикана, не исключено, что покинет чемпиона и еще один атакующий игрок – Зубков.
На этих позициях выбор у дончан – ограничен.
И, как бы этими выходками грандов не воспользовалась "Александрия", руководитель которой Руслан Ротань не только отмечается креативностью в тренировочном процессе, но и качественно работает над усилением состава", - рассказал Федорчук.
Напомним, что "Шахтер" продал своего форварда Даниила Сикана в турецкий "Трабзонспор" за 5 миллионов евро.
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