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Федорчук: Продажа Сикана? Шахтер чудит с трансферами

Премьер-лига
Обновлено

Горнякам нужно усиливаться, а горняки пока что только продают

Федорчук: Продажа Сикана? Шахтер чудит с трансферами

shakhtar.com

Новина українською

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук высказал свое мнение о трансферной политике "Шахтера" во время зимнего окна.

"Чудит "Шахтер", которому в отличие от динамовцев, надо исправлять турнирное положение в чемпионате УПЛ. "Горняки" в трудную минуту продают самого стабильного своего нападающего – Сикана, не исключено, что покинет чемпиона и еще один атакующий игрок – Зубков.

На этих позициях выбор у дончан – ограничен.

И, как бы этими выходками грандов не воспользовалась "Александрия", руководитель которой Руслан Ротань не только отмечается креативностью в тренировочном процессе, но и качественно работает над усилением состава", - рассказал Федорчук.

Напомним, что "Шахтер" продал своего форварда Даниила Сикана в турецкий "Трабзонспор" за 5 миллионов евро.

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Олег Федорчук Шахтер (Донецк) Даниил Сикан
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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fanatSD (донецк)
27.01.2025 в 21:14
любитель потявкать федорчук.он был "великий"тренер чего он добился этот "эксперд"?
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Комментарии 1
fanatSD (донецк)
27.01.2025 в 21:14
любитель потявкать федорчук.он был "великий"тренер чего он добился этот "эксперд"?
Ответить
0
0

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