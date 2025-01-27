Федорчук: Продажа Сикана? Шахтер чудит с трансферами

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук высказал свое мнение о трансферной политике " Шахтера " во время зимнего окна.

"Чудит "Шахтер", которому в отличие от динамовцев, надо исправлять турнирное положение в чемпионате УПЛ. "Горняки" в трудную минуту продают самого стабильного своего нападающего – Сикана, не исключено, что покинет чемпиона и еще один атакующий игрок – Зубков.

На этих позициях выбор у дончан – ограничен.

И, как бы этими выходками грандов не воспользовалась "Александрия", руководитель которой Руслан Ротань не только отмечается креативностью в тренировочном процессе, но и качественно работает над усилением состава", - рассказал Федорчук.