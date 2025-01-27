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Кривбасс сделал предложение греческому центрбеку из Чехии
Но пока что Мариос Пурзитидис не спеши т ехать в Украину
фото из свободных источников
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Как сообщает журналист Игорь Бурбас, криворожский клуб сделал предложение 25-летнему греку Мариосу Пурзитидису из чешского "Слована" (Либерец).
На подписании этого фактурного защитника лично настаивает главный тренер Юрий Вернидуб.
Впрочем, сам защитник пока не дает свое согласие на переезд в Украину из-за страха войны.
Также отмечается, что грек готов будет вернуться к предложению "Кривбасса" ближе к лету, когда станет свободным агентом. А ближайшие полгода хочет доиграть в Чехии.
Отметим, что фактурный защитник (190 см) в текущем сезоне сыграл за "Слован" 12 матчей, в которых забил 1 гол.
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