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Кривбасс сделал предложение греческому центрбеку из Чехии

Премьер-лига

Но пока что Мариос Пурзитидис не спеши т ехать в Украину

Кривбасс сделал предложение греческому центрбеку из Чехии

фото из свободных источников

Новина українською

"Кривбасс" ищет усиление в центр обороны.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, криворожский клуб сделал предложение 25-летнему греку Мариосу Пурзитидису из чешского "Слована" (Либерец).

На подписании этого фактурного защитника лично настаивает главный тренер Юрий Вернидуб.

Впрочем, сам защитник пока не дает свое согласие на переезд в Украину из-за страха войны.

Также отмечается, что грек готов будет вернуться к предложению "Кривбасса" ближе к лету, когда станет свободным агентом. А ближайшие полгода хочет доиграть в Чехии.

Отметим, что фактурный защитник (190 см) в текущем сезоне сыграл за "Слован" 12 матчей, в которых забил 1 гол.

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Кривбасс (Кривой Рог) Слован (Либерец)
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Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
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