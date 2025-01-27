Экс-тренер Шахтера: Раньше с перепродажей некоторых боазильцев мы заработали 400% от вложенных средств

Бывший тренер " Шахтера " Карло Николини в интервью итальянским СМИ рассказал о работе клуба на трансферном рынке во время полномасштабной фазы российско-украинской войны.

"В последние годы "Шахтеру" стало сложнее покупать бразильских игроков, и было решено сосредоточиться на молодых футболистах из других стран Южной Америки, потому что они стоят дешевле, даже если их труднее засветить на рынке.

Бразильцев было легче перепродать по высоким ценам, вплоть до того, что с некоторыми игроками мы заработали 400% от вложенных средств. Мы всегда много инвестировали в бразильский рынок, особенно приобретая очень молодых 17-18-летних игроков, таких как Кевин, Марлон или Эгиналду – футболистов, которые, возможно, и не относятся к высшему классу, но для которых "Шахтер" по-прежнему рассматривается как главные ворота в Европу.

Сейчас большое значение имеет фактор гарантий безопасности, например, тренировок в городах, где риск ниже, но поскольку бразильцы еще очень молоды для клуба, зарплата не слишком запредельная, и переход в "Шахтер" предоставляет им возможность посмотреть на европейский футбол, поэтому они все равно соглашаются на переезд, даже несмотря на все трудности", – заявил Николини.