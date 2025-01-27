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Левый Берег отправится на сборы в Турцию с бразильским новичком
В Турцию команда отправится уже во вторник
Фото: ФК Лівий берег
Во вторник, 28 января футболисты "
Как сообщает Sport.ua, в составе делегации "Левого Берега" – 25 футболистов, среди которых два бразильца: защитник Сидней, защищавший цвета команды прошлой осенью, и зимний новичок – 21-летний Диего Энрике Соуза да Силва из клуба C.A. Taquaritinga, выступающий на позиции атакующего полузащитника.
Первого февраля "Левый Берег" сыграет в Турции с болгарской "Фратрией".
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