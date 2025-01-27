Левый Берег отправится на сборы в Турцию с бразильским новичком

Во вторник, 28 января футболисты " Левого Берега " транзитом через Кишинёв отправятся на зарубежный этап подготовки – в Турцию.

Как сообщает Sport.ua, в составе делегации "Левого Берега" – 25 футболистов, среди которых два бразильца: защитник Сидней, защищавший цвета команды прошлой осенью, и зимний новичок – 21-летний Диего Энрике Соуза да Силва из клуба C.A. Taquaritinga, выступающий на позиции атакующего полузащитника.

Первого февраля "Левый Берег" сыграет в Турции с болгарской "Фратрией".