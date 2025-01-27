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Левый Берег отправится на сборы в Турцию с бразильским новичком

Премьер-лига

В Турцию команда отправится уже во вторник

Левый Берег отправится на сборы в Турцию с бразильским новичком

Фото: ФК Лівий берег

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Во вторник, 28 января футболисты "Левого Берега" транзитом через Кишинёв отправятся на зарубежный этап подготовки – в Турцию.

Как сообщает Sport.ua, в составе делегации "Левого Берега" – 25 футболистов, среди которых два бразильца: защитник Сидней, защищавший цвета команды прошлой осенью, и зимний новичок – 21-летний Диего Энрике Соуза да Силва из клуба C.A. Taquaritinga, выступающий на позиции атакующего полузащитника.

Первого февраля "Левый Берег" сыграет в Турции с болгарской "Фратрией".

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Левый берег (Киев)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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