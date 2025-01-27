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Динамо не будет зимой искать замену Бущану

Премьер-лига

Основным до конца сезона будет Нещерет

Динамо не будет зимой искать замену Бущану

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Киевское "Динамо" не будет искать замену основному голкиперу команды Георгию Бущану, который переходит в "Аль-Шабаб" из Саудовской Аравии.

Как сообщает журналист и комментатор Игорь Цыганык, до конца сезона основным вратарём киевской команды будет Руслан Нещерет, который сохраняет доверие наставника Александра Шовковского, несмотря на результативные ошибки кипера в минувшем сезоне.

Кроме того, в первой команде есть Валентин Моргун, который может подменить Нещерета.

Напомним, что в нынешнем сезоне 23-летний Нещерет провел за "Динамо" 4 матча, в которых пропустил 6 голов.

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Георгий Бущан Динамо (Киев) Игорь Цыганык Руслан Нещерет Валентин Моргун
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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
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