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Шахтер ищет усиление на две позиции

Премьер-лига
Обновлено

При этом ищут уже сформированных игроков, а не молодежь на перспективу

Шахтер ищет усиление на две позиции

Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий

Новина українською

"Шахтер" после продажи Даниила Сикана ищет усиление на место форварда.

Кроме того, продолжается поиск опорника на место Тараса Степаненко.

При этом, как сообщает журналист и комментатор Виктора Вацко, "горняки" отойдут от приобретения молодых игроков на перспективу и будет инвестировать в основном в уже готовых футболистов.

Также отмечается, что Шахтер сейчас сосредоточен на бразильском рынке, поэтому большинство потенциальных новичков представляют именно эту страну.

Ранее сообщалось, что "горняки" ведут переговоры о подписании бразильского центрфорварда, но без какой-либо конкретики по этому поводу.

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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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