Шахтер ищет усиление на две позиции

" Шахтер " после продажи Даниила Сикана ищет усиление на место форварда.

Кроме того, продолжается поиск опорника на место Тараса Степаненко.

При этом, как сообщает журналист и комментатор Виктора Вацко, "горняки" отойдут от приобретения молодых игроков на перспективу и будет инвестировать в основном в уже готовых футболистов.

Также отмечается, что Шахтер сейчас сосредоточен на бразильском рынке, поэтому большинство потенциальных новичков представляют именно эту страну.

Ранее сообщалось, что "горняки" ведут переговоры о подписании бразильского центрфорварда, но без какой-либо конкретики по этому поводу.