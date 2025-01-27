Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер ищет усиление на две позиции
При этом ищут уже сформированных игроков, а не молодежь на перспективу
Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий
"
Кроме того, продолжается поиск опорника на место Тараса Степаненко.
При этом, как сообщает журналист и комментатор Виктора Вацко, "горняки" отойдут от приобретения молодых игроков на перспективу и будет инвестировать в основном в уже готовых футболистов.
Также отмечается, что Шахтер сейчас сосредоточен на бразильском рынке, поэтому большинство потенциальных новичков представляют именно эту страну.
Ранее сообщалось, что "горняки" ведут переговоры о подписании бразильского центрфорварда, но без какой-либо конкретики по этому поводу.
Популярное сейчас
- "Не соответствует действительности", - ГУР опровергает скандальное якобы заявление Буданова
- Заявление Буданова о якобы угрозе существования Украины вырвано из контекста - нардеп
- "Если до лета не будет серьезных переговоров...". Буданов сделал тревожный прогноз о войне в Украине
- Игорь Бурбас рассказал, какую зарплату получает Шевченко в УАФ
- Культовый футболист Челси и триумфатор Лиги чемпионов стал частью армии Amazon
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей