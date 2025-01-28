Бурбас: УАФ за высказывания об арбитраже угрожала Петряку санкциями

Вингер "Шахтера" Иван Петряк, который первую половину сезона провел в аренде в " Черноморце ", был вызван в Комитет этики и честной игры УАФ на "разбор полетов".

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, с игроком провели беседу и угрожали санкциями за его высказывания и критику судейского корпуса УАФ.

"Ему (Петряку) глава Комитета этики и честной игры УАФ Андрей Давыденко в лицо угрожал санкциями за хотя бы еще одно "кривое" слово в адрес арбитров", - сказал Бурбас.

Напомним, что Петряк в одном из интервью говорил о лояльности арбитров к "Руху" и наоборот, о не лояльности к "Черноморцу".