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Бурбас: УАФ за высказывания об арбитраже угрожала Петряку санкциями
В УАФ провели беседу с игроком
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Вингер "Шахтера" Иван Петряк, который первую половину сезона провел в аренде в "
Как сообщает журналист Игорь Бурбас, с игроком провели беседу и угрожали санкциями за его высказывания и критику судейского корпуса УАФ.
"Ему (Петряку) глава Комитета этики и честной игры УАФ Андрей Давыденко в лицо угрожал санкциями за хотя бы еще одно "кривое" слово в адрес арбитров", - сказал Бурбас.
Напомним, что Петряк в одном из интервью говорил о лояльности арбитров к "Руху" и наоборот, о не лояльности к "Черноморцу".
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