Новичок Александрии: Это идеальное место для нового шага в карьере. Впечатлила атмосфера в команде

Албанский футболист прокомментировал начало сотрудничества с "горожанами".

“Мне понравилась структура команды и стиль игры. Я просмотрел несколько матчей и отметил, что их подход мне близок. Они играют организованно, с акцентом на командную работу – это импонирует. Я сознательно выбрал это новое приключение, потому что верю, что здесь смогу раскрыть свой потенциал и помочь команде добиться максимальных результатов. Это идеальное место для нового шага в карьере, и я готов приложить все усилия, чтобы вместе мы добились успеха”.

Читайте также Партизани продаст командам УПЛ сразу трех игроков. Это не первые сделки с нашими клубами

“Сначала я испытывал определенную обеспокоенность через семью, ведь ситуация в Украине остается сложной. Однако после того, как я начал следить за новостями, где говорилось о возможности завершения войны, у меня появилась надежда. Я искренне надеюсь, что для всего украинского народа наступит мир, и мы сможем вернуться к нормальной жизни, где царит покой и стабильность. Верю, что лучшие времена впереди и мы сможем преодолеть все трудности. Для меня важно, чтобы мои родные и все украинцы жили в безопасности, а я мог сосредоточиться на своей игре, зная, что дома все хорошо".

Читайте также Александрия огласила список игроков, которые будут работать на сборе в Турции

“С самого начала меня поразила атмосфера в команде. Весь коллектив от директора до тренерского штаба и игроков отнеслись ко мне с большим уважением и теплом. Я чувствую себя здесь так, словно вернулся в "Партизани", где я также чувствовал себя частью большой семьи. Это дает мне большую мотивацию отдаваться игре во всю. Что касается украинских футболистов, я мечтал однажды сыграть против "Челси" и встретиться на поле с Мудриком", – сказал Цара.

Теди провел 1 тайм в спарринге против "Динамо" Батуми (3:0) и все 90 минут контрольного матча с чешской "Остравой" (0:2).