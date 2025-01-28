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Первак назвал задачу Левого Берега на вторую половину сезона

Премьер-лига

"Аисты" намерены закрепиться в высшем дивизионе

Первак назвал задачу Левого Берега на вторую половину сезона

Фото: ФК Лівий Берег

Новина українською

Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак в интервью клубной пресс-службе рассказал о задачах на вторую часть сезона.

- Какие цели ставите на вторую часть сезона?

- Наша задача - закрепиться в Премьер-лиге. Важно от матча к матчу достигать прогресса и выходить на новый уровень. В межсезонье мы подписали атакующих игроков, ведь в первой части сезона с игрой в заключительной трети поля были проблемы. Ризнык, Шастал придадут игре команды в атаке новых красок. Также не стоит забывать о нашем молодом нападающем Романе Гереше. Роман поедет на сборы в Турцию и все зависит только от него.

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- Следует ли ожидать болельщикам новых трансферов?

- Пока не могу дать конкретного ответа на этот вопрос. Работа на трансферном рынке не останавливается.

- С выходом в УПЛ фанатская база "Левого Берега" расширилась. Насколько это мотивирует команду?

- Поддержка болельщиков всегда важна для нас. У нас аисты над стадионом летают и это уже существенная мотивация. Спасибо болельщикам за поддержку. Они гонят нас вперед и поддерживают даже в сложные времена. Всегда чувствуем их поддержку. Очень приятно, когда даже на выездных матчах видим наших фанатов, и это уже окрыляет. Например, в Полтаве при непростых погодных условиях наших болельщиков было больше, чем местных. Это заслуживает уважения.

- Чего следует ожидать болельщикам от "Левого Берега" во второй части сезона?

- Упорной борьбы на футбольном поле и большого желания наших футболистов достичь результата, - сказал Первак.

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Виталий Первак Левый берег (Киев)
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Источник:
ФК Лівий Берег
Опубликовал: Алина Ерофеева
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