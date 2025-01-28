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ВИДЕО. Бущан уже прибыл в столицу Саудовской Аравии

Премьер-лига
Обновлено

Кипер находится в шаге от перехода в новый клуб

ВИДЕО. Бущан уже прибыл в столицу Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан уже прибыл в столицу Саудовской Аравии - "Эр-Рияда". Видеоматериал с аэропорта публикуют местные жители.

Вскоре кипер будет представлен в качестве нового игрока "Аль-Шабаб". В ближайшее время он пройдет медицинское обследование, после чего поставит свою подпись под контрактом с саудовским клубом.

Ранее сообщалось, что соглашение будет действовать 2,5 года. Также была информация, что сумма трансфера может составить до 3 миллионов евро.

Напомним, Бущан является воспитанником "Динамо". За киевскую команду он выступает с 2011 года. С тех пор он сыграл 177 матчей, пропустив 164 гола, еще 72 игры отстоял на ноль. Transfermarkt оценивает футболиста в 7 млн евро.

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Георгий Бущан Динамо (Киев) Аль-Шабаб (Эр-Рияд)
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
28.01.2025 в 08:45
А як їх випускають??? Чи контракт - це підстава?...
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
28.01.2025 в 08:45
А як їх випускають??? Чи контракт - це підстава?...
Ответить
0
0

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