ВИДЕО. Бущан уже прибыл в столицу Саудовской Аравии

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан уже прибыл в столицу Саудовской Аравии - "Эр-Рияда". Видеоматериал с аэропорта публикуют местные жители.

Вскоре кипер будет представлен в качестве нового игрока "Аль-Шабаб". В ближайшее время он пройдет медицинское обследование, после чего поставит свою подпись под контрактом с саудовским клубом.

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الحارس جورجي بوششان يوصل الى العاصمة



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Ранее сообщалось, что соглашение будет действовать 2,5 года. Также была информация, что сумма трансфера может составить до 3 миллионов евро.

Напомним, Бущан является воспитанником "Динамо". За киевскую команду он выступает с 2011 года. С тех пор он сыграл 177 матчей, пропустив 164 гола, еще 72 игры отстоял на ноль. Transfermarkt оценивает футболиста в 7 млн евро.