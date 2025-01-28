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ВИДЕО. Бущан уже прибыл в столицу Саудовской Аравии
Кипер находится в шаге от перехода в новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Динамо" Георгий Бущан уже прибыл в столицу Саудовской Аравии - "Эр-Рияда". Видеоматериал с аэропорта публикуют местные жители.
Вскоре кипер будет представлен в качестве нового игрока "Аль-Шабаб". В ближайшее время он пройдет медицинское обследование, после чего поставит свою подпись под контрактом с саудовским клубом.
????????????????????????— منبر الشباب (@mnbrSHB) January 28, 2025
الحارس جورجي بوششان يوصل الى العاصمة
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Ранее сообщалось, что соглашение будет действовать 2,5 года. Также была информация, что сумма трансфера может составить до 3 миллионов евро.
Напомним, Бущан является воспитанником "Динамо". За киевскую команду он выступает с 2011 года. С тех пор он сыграл 177 матчей, пропустив 164 гола, еще 72 игры отстоял на ноль. Transfermarkt оценивает футболиста в 7 млн евро.
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