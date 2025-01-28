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Кривбасс арендовал венесульского легионера
Договор включает опцию выкупа футболиста
Фото: Instagram
Венесуэльский левый вингер "Ансоатеги" Глейкер Мендос присоединился к "Кривбассу". Данная информация появилась на Transfermarkt. Криворожский клуб пока не объявил о переходе.
Согласно информации портала, "красно-белые" арендовали 23-летнего футболиста до 31 декабря 2025 года. Также в соглашении прописана опция выкупа игрока. "Кривбасс" выложил за аренду венесуэльца 50 тысяч евро.
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Всего в составе "Ансоатеги" Мендос провел 26 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. Также стоит отметить, что парень в январе этого года дебютировал за национальную сборную Венесуэлы. Его рыночная стоимость составляет 450 тысяч евро.
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