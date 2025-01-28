Кривбасс арендовал венесульского легионера

Венесуэльский левый вингер "Ансоатеги" Глейкер Мендос присоединился к "Кривбассу". Данная информация появилась на Transfermarkt. Криворожский клуб пока не объявил о переходе.

Согласно информации портала, "красно-белые" арендовали 23-летнего футболиста до 31 декабря 2025 года. Также в соглашении прописана опция выкупа игрока. "Кривбасс" выложил за аренду венесуэльца 50 тысяч евро.

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Всего в составе "Ансоатеги" Мендос провел 26 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. Также стоит отметить, что парень в январе этого года дебютировал за национальную сборную Венесуэлы. Его рыночная стоимость составляет 450 тысяч евро.