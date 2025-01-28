  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кривбасс арендовал венесульского легионера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривбасс арендовал венесульского легионера

Премьер-лига

Договор включает опцию выкупа футболиста

Кривбасс арендовал венесульского легионера

Фото: Instagram

Новина українською

Венесуэльский левый вингер "Ансоатеги" Глейкер Мендос присоединился к "Кривбассу". Данная информация появилась на Transfermarkt. Криворожский клуб пока не объявил о переходе.

Согласно информации портала, "красно-белые" арендовали 23-летнего футболиста до 31 декабря 2025 года. Также в соглашении прописана опция выкупа игрока. "Кривбасс" выложил за аренду венесуэльца 50 тысяч евро.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Всего в составе "Ансоатеги" Мендос провел 26 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. Также стоит отметить, что парень в январе этого года дебютировал за национальную сборную Венесуэлы. Его рыночная стоимость составляет 450 тысяч евро.

По теме
yellow-arrow
Колос объявил о переходе защитника молодежной сборной Румынии
yellow-arrow
ВИДЕО. Бущан уже прибыл в столицу Саудовской Аравии
yellow-arrow
Первак назвал задачу Левого Берега на вторую половину сезона
Кривбасс (Кривой Рог)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости