Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Колос объявил о переходе защитника молодежной сборной Румынии
Укрепили линию обороны
Фото: ФК Колос
Румынский защитник Стефан Владою перешел в "Колос", сообщает пресс-служба ковалевцев.
Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано на 2,5 года. В ковалевском клубе Стефан будет играть под 2-м номером.
Владою является воспитанником "Университатя" Крайова. В текущем сезоне он провел 17 матчей и отдал 1 голевую передачу. Вместе с румынским клубом выиграл Кубок и Суперкубок страны. В его активе также 3 матча за молодежную сборную Румынии U-21.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ФК Колос
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- ВИДЕО. Бущан уже прибыл в столицу Саудовской Аравии
- Журналист сообщил, чем решил заниматься Ракицкий
- Русин отреагировал на версию Цыганыка о его уходе из Сандерленда
- Оскорбил клуб. Шандрук подтвердил, что Верес расстался с игроком из-за его интервью
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000