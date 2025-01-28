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Колос объявил о переходе защитника молодежной сборной Румынии

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Колос объявил о переходе защитника молодежной сборной Румынии

Фото: ФК Колос

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Румынский защитник Стефан Владою перешел в "Колос", сообщает пресс-служба ковалевцев.

Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано на 2,5 года. В ковалевском клубе Стефан будет играть под 2-м номером.

Владою является воспитанником "Университатя" Крайова. В текущем сезоне он провел 17 матчей и отдал 1 голевую передачу. Вместе с румынским клубом выиграл Кубок и Суперкубок страны. В его активе также 3 матча за молодежную сборную Румынии U-21.

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Университатя Крайова Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Колос
Опубликовал: Алина Ерофеева
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