Колос объявил о переходе защитника молодежной сборной Румынии

Румынский защитник Стефан Владою перешел в "Колос", сообщает пресс-служба ковалевцев.

Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано на 2,5 года. В ковалевском клубе Стефан будет играть под 2-м номером.

Владою является воспитанником "Университатя" Крайова. В текущем сезоне он провел 17 матчей и отдал 1 голевую передачу. Вместе с румынским клубом выиграл Кубок и Суперкубок страны. В его активе также 3 матча за молодежную сборную Румынии U-21.