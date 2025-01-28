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Ключевой защитник Руха вернулся в тренировкам

Премьер-лига

Роман Дидык вернулся в общую группу

Ключевой защитник Руха вернулся в тренировкам

fcrukh.com

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Защитник "Руха" и молодежной сборной Украины Роман Дидык вернулся в общую группу клуба на сборах в Словении, сообщает ТаТоТаке.

22-летний футболист пропустил около двух недель и три спарринга после спазма задней поверхности бедра. Дидык остается ключевым футболистом "Руха", учитывая то, что команда Виталия Пономарев активно наигрывает схему с тремя центральными защитниками.

Ранее сообщалось, что "Динамо" делало запрос по Дидыку, но киевлян не устроила сумма трансфера, предложенная "Рухом".

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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