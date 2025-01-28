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Известно о состоянии здоровья Каплиенко после потери сознания
Ждать игрока в следующем сезоне УПЛ?
Фото: ФК ЛНЗ
В прошлом году в рамках 17-го тура УПЛ состоялся матч "Александрия" - "ЛНЗ", во время этой игры произошел неприятный инцидент.
В начале матча защитник черкасского "ЛНЗ" Александр Каплиенко потерял сознание, однако смог прийти в себя и покинул поле. После игры 28-летнего украинца ждала череда обследований.
Игрок прошел ряд углубленных обследований мозга и сердца для выявления причин инцидента. По новой информации, все проведенные обследования не выявили каких-либо серьезных нарушений в работе мозга и сердца Александра Каплиенко.
Как отмечает пресс-служба "ЛНЗ", возвращение Александра Каплиенко в общую группу возможно весной 2025 года после прохождения всех необходимых тестов.
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