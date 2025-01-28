Экс-игрок сборной Украины: Я уже молюсь, чтобы Шапаренко и Матвиенко уехали из УПЛ

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко назвал футболистов, которым следует как можно скорее перейти в топ-чемпионат.

- Кто, по вашему мнению, уедет из чемпионата Украины следующим?

- Я просто уже молюсь, чтобы поехали Шапаренко и Матвиенко. Но это такая сага, которая длится много лет. Мне кажется, что они уже настолько пустили корни в своих командах, что возможно, и уезжать уже никто никуда не хочет. В то же время, именно этих игроков хочется видеть в топ-чемпионатах. Или хотя бы не в топ-командах, но в чемпионатах топ-уровня.

Плюс, мы все надеемся, что Судаков уйдет. Потому что здесь тоже очень важно не пересидеть. Да, есть Лига чемпионов, но если отсутствует сильный внутренний чемпионат, то ты будешь деградировать. Поэтому мне бы хотелось, чтобы Судаков сделал этот шаг, тем более, я знаю, как амбициозно он к этому относится. Главное, чтобы клуб его отпустил при наличии хорошего предложения, - сказал Левченко.