  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Экс-игрок сборной Украины: Я уже молюсь, чтобы Шапаренко и Матвиенко уехали из УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-игрок сборной Украины: Я уже молюсь, чтобы Шапаренко и Матвиенко уехали из УПЛ

Премьер-лига

Евгений Левченко выделил футболистов, которым пора на повышение

Экс-игрок сборной Украины: Я уже молюсь, чтобы Шапаренко и Матвиенко уехали из УПЛ

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко назвал футболистов, которым следует как можно скорее перейти в топ-чемпионат.

- Кто, по вашему мнению, уедет из чемпионата Украины следующим?

- Я просто уже молюсь, чтобы поехали Шапаренко и Матвиенко. Но это такая сага, которая длится много лет. Мне кажется, что они уже настолько пустили корни в своих командах, что возможно, и уезжать уже никто никуда не хочет. В то же время, именно этих игроков хочется видеть в топ-чемпионатах. Или хотя бы не в топ-командах, но в чемпионатах топ-уровня.

Плюс, мы все надеемся, что Судаков уйдет. Потому что здесь тоже очень важно не пересидеть. Да, есть Лига чемпионов, но если отсутствует сильный внутренний чемпионат, то ты будешь деградировать. Поэтому мне бы хотелось, чтобы Судаков сделал этот шаг, тем более, я знаю, как амбициозно он к этому относится. Главное, чтобы клуб его отпустил при наличии хорошего предложения, - сказал Левченко.

Читайте также Левченко рассказал, почему у Мудрика не сложилась карьера в Челси
По теме
yellow-arrow
Известно о состоянии здоровья Каплиенко после потери сознания
yellow-arrow
Ключевой защитник Руха вернулся в тренировкам
yellow-arrow
Колос объявил о переходе защитника молодежной сборной Румынии
Евгений Левченко Динамо (Киев) Николай Шапаренко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости