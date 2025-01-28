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Александрия проиграла австрийскому клубу в контрольном матче
Пропустили два гола
Фото: ФК Олександрія
"Александрия" провела на турецких сборах первых из двух запланированных на сегодня спаррингов.
Первым соперником подопечных Руслана Ротаня стал австрийский клуб "Ферст Вена". Встреча завершилась поражением украинской команды со счетом 1:2. Единственный гол в составе "горожан" забил Евгений Смирный.
Напомним, что сегодня "Александрия" проведет еще один контрольный поединок - со словацким клубом ДАК 1904, который начнется в 16:30.
Товарищеский матч
28.01.2025
"Александрия" - "Ферст Вена" 1:2
Голы: Смирный.
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