Александрия проиграла австрийскому клубу в контрольном матче

"Александрия" провела на турецких сборах первых из двух запланированных на сегодня спаррингов.

Первым соперником подопечных Руслана Ротаня стал австрийский клуб "Ферст Вена". Встреча завершилась поражением украинской команды со счетом 1:2. Единственный гол в составе "горожан" забил Евгений Смирный.

Напомним, что сегодня "Александрия" проведет еще один контрольный поединок - со словацким клубом ДАК 1904, который начнется в 16:30.

Товарищеский матч

28.01.2025

"Александрия" - "Ферст Вена" 1:2

Голы: Смирный.