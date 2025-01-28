  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александрия проиграла австрийскому клубу в контрольном матче
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия проиграла австрийскому клубу в контрольном матче

Премьер-лига

Пропустили два гола

Александрия проиграла австрийскому клубу в контрольном матче

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

"Александрия" провела на турецких сборах первых из двух запланированных на сегодня спаррингов.

Первым соперником подопечных Руслана Ротаня стал австрийский клуб "Ферст Вена". Встреча завершилась поражением украинской команды со счетом 1:2. Единственный гол в составе "горожан" забил Евгений Смирный.

Напомним, что сегодня "Александрия" проведет еще один контрольный поединок - со словацким клубом ДАК 1904, который начнется в 16:30.

Товарищеский матч
28.01.2025
"Александрия" - "Ферст Вена" 1:2
Голы: Смирный.

По теме
yellow-arrow
Экс-игрок сборной Украины: Я уже молюсь, чтобы Шапаренко и Матвиенко уехали из УПЛ
yellow-arrow
Известно о состоянии здоровья Каплиенко после потери сознания
yellow-arrow
Ключевой защитник Руха вернулся в тренировкам
ФК Александрия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Олександрія
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости