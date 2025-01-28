Кривбассу не подошел? Известно, кто сделал дубль в составе Руха в недавнем спарринге

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Пишут, что Аласана Йираджанг находится на просмотре в львовской команде
фото из свободных источников
20-летний гамбийский вингер Аласана Йираджанг находится на просмотре в львовском "
Во всяком случае, об этом пишет ТГ-канал UPL.
Также источник отмечает, что именно Йираджанг стал автором дубля в составе львовян в товарищеском матче 26 января против словенского "Копера" (2:1).
Интересно, что ранее сообщалось о том, что
Вингер, который может сыграть и на позиции классического форварда, выступает в Словакии за клуб "Железиарне" Подбрезова. В сезоне 2024/25 он провел 24 матча, забил 8 голов и сделал 2 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 600 тысяч евро.
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