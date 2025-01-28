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Кривбассу не подошел? Известно, кто сделал дубль в составе Руха в недавнем спарринге

Премьер-лига
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Пишут, что Аласана Йираджанг находится на просмотре в львовской команде

Кривбассу не подошел? Известно, кто сделал дубль в составе Руха в недавнем спарринге

фото из свободных источников

Новина українською

20-летний гамбийский вингер Аласана Йираджанг находится на просмотре в львовском "Рухе".

Во всяком случае, об этом пишет ТГ-канал UPL.

Также источник отмечает, что именно Йираджанг стал автором дубля в составе львовян в товарищеском матче 26 января против словенского "Копера" (2:1).

Интересно, что ранее сообщалось о том, что футболистом интересовался "Кривбасс".

Вингер, который может сыграть и на позиции классического форварда, выступает в Словакии за клуб "Железиарне" Подбрезова. В сезоне 2024/25 он провел 24 матча, забил 8 голов и сделал 2 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 600 тысяч евро.

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Рух (Львов)
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Опубликовал: Михаил Черныш
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