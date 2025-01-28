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Ждем в Болонье. Синчук трогательно попрощался с Металлистом

Премьер-лига
Обновлено

18-летний хавбек будет играть в Серии А

Ждем в Болонье. Синчук трогательно попрощался с Металлистом

фото из соцсетей

Новина українською

18-летний хавбек "Металлиста" Геннадий Синчук, который переходит в "Болонью", попрощался с харьковским клубом.

"Хочу поблагодарить любимую команду "Металлист", всем спасибо за это замечательное время с вами, спасибо каждому, тренерам, персоналу, врачам, массажистам, руководству, футболистам, и лучшим болельщикам, и атмосфера, которая была на стадионе, это что-то невероятное — это не просто команда — это семья под названием "Металлист"!

Рад был делить вместе с вами одну раздевалку и поле, еще раз всем спасибо. Эта команда в моем сердце навсегда.

Слава Украине, Спасибо ВСУ, желаю скорейшего мира Украине и скорейшего возвращения на родной стадіон", - написал Синчук в соцсетях.

Напомним, что по данным СМИ, Синчук подписал с "Болоньей" контракт по схеме 4+1, а зарплата самого игрока будет составлять примерно полмиллиона евро в год плюс возможные бонусы.

Также отмечалось, что ближайшие полгода футболист будет выступать за клуб МЛС "Монреаль" – у "Болоньи" и канадского клуба один и тот же владелец.

"Металлист" получит 5 миллионов евро гарантированных, а еще три миллиона в качестве бонусов. При этом у "Болоньи" будет 80% прав на игрока.

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Болонья Монреаль Металлист (Харьков) Геннадий Синчук
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Источник:
Інстаграм
Опубликовал: Михаил Черныш
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