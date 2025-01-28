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Ждем в Болонье. Синчук трогательно попрощался с Металлистом
18-летний хавбек будет играть в Серии А
фото из соцсетей
18-летний хавбек "Металлиста" Геннадий Синчук,
"Хочу поблагодарить любимую команду "Металлист", всем спасибо за это замечательное время с вами, спасибо каждому, тренерам, персоналу, врачам, массажистам, руководству, футболистам, и лучшим болельщикам, и атмосфера, которая была на стадионе, это что-то невероятное — это не просто команда — это семья под названием "Металлист"!
Рад был делить вместе с вами одну раздевалку и поле, еще раз всем спасибо. Эта команда в моем сердце навсегда.
Слава Украине, Спасибо ВСУ, желаю скорейшего мира Украине и скорейшего возвращения на родной стадіон", - написал Синчук в соцсетях.
Напомним, что по данным СМИ, Синчук подписал с "Болоньей" контракт по схеме 4+1, а зарплата самого игрока будет составлять примерно полмиллиона евро в год плюс возможные бонусы.
Также отмечалось, что ближайшие полгода футболист будет выступать за клуб МЛС "Монреаль" – у "Болоньи" и канадского клуба один и тот же владелец.
"Металлист" получит 5 миллионов евро гарантированных, а еще три миллиона в качестве бонусов. При этом у "Болоньи" будет 80% прав на игрока.
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