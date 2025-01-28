Есть первая победа. Полесье на сборах разгромило команду из Косово. ВИДЕО

Во вторник, 28 января, " Полесье " провело свой третий спарринг на учебно-тренировочных сборах в Турции. Команда Имада Ашура встречалась с "Балкани" из Косова и одержала первую победу в 2025 году.

В целом, украинская команда выглядела намного сильнее соперника. Батиста забил быстрый гол уже на 5-й минуте матча, а после перерыва еще по голу добавили Крушинский и Леднев. Итоговые 3:0 для "Полесья".

Свой следующий спарринг "Полесье" проведет 4 февраля с "Динамо" Батуми.

"Полесье" - "Балкани" (Теранде, Косово) 3:0

Голы: Батиста (5), Крушинский (50), Леднев (66)

"Полесье", первый тайм: Кудрик, Михайличенко, Матич, Виалле, Майсурадзе (Хадрой), Бабенко, Андриевский, Битон (Караман), Назаренко, Гуцуляк, Батиста (Венделл).

"Полесье", второй тайм: Сунцов, Михайличенко (Майсурадзе), Чоботенко, Сарапий, Хадрой, Мельниченко, Таллес, Йосефи, Леднев, Крушинский, Эсон (Венделл).

Обзор матча: