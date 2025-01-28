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Есть первая победа. Полесье на сборах разгромило команду из Косово. ВИДЕО
Команда Ашура встречалась с Балкани
Фото: ФК Полісся
Во вторник, 28 января, "
В целом, украинская команда выглядела намного сильнее соперника. Батиста забил быстрый гол уже на 5-й минуте матча, а после перерыва еще по голу добавили Крушинский и Леднев. Итоговые 3:0 для "Полесья".
Свой следующий спарринг "Полесье" проведет 4 февраля с "Динамо" Батуми.
"Полесье" - "Балкани" (Теранде, Косово) 3:0
Голы: Батиста (5), Крушинский (50), Леднев (66)
"Полесье", первый тайм: Кудрик, Михайличенко, Матич, Виалле, Майсурадзе (Хадрой), Бабенко, Андриевский, Битон (Караман), Назаренко, Гуцуляк, Батиста (Венделл).
"Полесье", второй тайм: Сунцов, Михайличенко (Майсурадзе), Чоботенко, Сарапий, Хадрой, Мельниченко, Таллес, Йосефи, Леднев, Крушинский, Эсон (Венделл).
Обзор матча:
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