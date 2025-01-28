В ЛНЗ опровергают, что легионер отказывается возвращаться в команду из-за войны в Украине

Генеральный директор ЛНЗ Андрей Колесник опровергает информацию СМИ о том, что форвард команды Фрэнсис Момо якобы не приехал на сборы ЛНЗ в Испанию и отказывается выступать за клуб из-за войны в Украине.

"Никакого инцидента того характера, о котором писали в СМИ, с Фрэнсисом Момо нет.

Но он действительно до сих пор не присутствует на тренировочных сборах ЛНЗ в испанской Марбелье. Причина — долгое оформление испанской визы для гражданина Нигерии. Мы заранее открыли визы для всех наших легионеров, и все они с первого дня начали сбор с командой, но с Фрэнсисом возникла заминка не по нашей вине.

Уже в ближайшее время игрок должен присоединиться к лагерю команды. За время пребывания Фрэнсиса Момо в ЛНЗ он ни разу не говорил о том, что не хочет играть в УПЛ или не вернется в Украину. Он комфортно себя чувствует в Черкассах и профессионально выполняет свои контрактные обязательства", — сказал Колесник.