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В ЛНЗ опровергают, что легионер отказывается возвращаться в команду из-за войны в Украине

Премьер-лига
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В ЛНЗ говорят, что вся проблема в визе

В ЛНЗ опровергают, что легионер отказывается возвращаться в команду из-за войны в Украине

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Новина українською

Генеральный директор ЛНЗ Андрей Колесник опровергает информацию СМИ о том, что форвард команды Фрэнсис Момо якобы не приехал на сборы ЛНЗ в Испанию и отказывается выступать за клуб из-за войны в Украине.

"Никакого инцидента того характера, о котором писали в СМИ, с Фрэнсисом Момо нет.

Но он действительно до сих пор не присутствует на тренировочных сборах ЛНЗ в испанской Марбелье. Причина — долгое оформление испанской визы для гражданина Нигерии. Мы заранее открыли визы для всех наших легионеров, и все они с первого дня начали сбор с командой, но с Фрэнсисом возникла заминка не по нашей вине.

Уже в ближайшее время игрок должен присоединиться к лагерю команды. За время пребывания Фрэнсиса Момо в ЛНЗ он ни разу не говорил о том, что не хочет играть в УПЛ или не вернется в Украину. Он комфортно себя чувствует в Черкассах и профессионально выполняет свои контрактные обязательства", — сказал Колесник.

Момо подписал контракт с черкасским клубом летом 2024-го года. Он заключен до лета 2027-го года. В этом сезоне нигериец сыграл 15 матчей и забил 3 гола.

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ЛНЗ (Черкассы) Момо
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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