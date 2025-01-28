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Снова 0:3. Оболонь разгромно проиграла и во втором турецком спарринге
Пивовары уступили середняку Первой лиги Польши
fc.obolon.ua
28 января "
Матч сложился неудачно для украинской команды. "Пивовары" пропустили уже на 2-й минуте, а к перерыву уступали уже 0:2.
Второй тайм также не внес позитива – еще один гол от поляков и итоговый счет 0:3.
Отметим, что это второе поражение "Оболони" в двух спаррингах с таким счетом – в первом поединке три дня назад киевляне также 0:3 уступили "Септември".
Свой следующий матч команда Сергей Шищенко проведет 1 февраля против австрийского "Рапида-2".
"Оболонь" - ЛКС (Лодзь, Польша) 0:3
Голы: Норлин (2), Араса (36), Взенх (75)
"Оболонь", стартовый состав: Рыбка, Осман, Дубко, Мороз, Стасюк, Витенчук, Близниченко, Груша, Тарануха, Бычек, Теслюк
"Оболонь", запасные: Федоривский, Осман, Ломницкий, Приймак, Грисьо, Курко, Суханов, Слободян, Черненко, Ильин
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