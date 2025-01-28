Снова 0:3. Оболонь разгромно проиграла и во втором турецком спарринге

28 января " Оболонь " провела свой второй спарринг на учебно-тренировочном сборе команды в Турции. Сегодня соперником "пивоваров" был середняк Первой лиги Польши ЛКС Лодзь.

Матч сложился неудачно для украинской команды. "Пивовары" пропустили уже на 2-й минуте, а к перерыву уступали уже 0:2.

Второй тайм также не внес позитива – еще один гол от поляков и итоговый счет 0:3.

Отметим, что это второе поражение "Оболони" в двух спаррингах с таким счетом – в первом поединке три дня назад киевляне также 0:3 уступили "Септември".

Свой следующий матч команда Сергей Шищенко проведет 1 февраля против австрийского "Рапида-2".

"Оболонь" - ЛКС (Лодзь, Польша) 0:3

Голы: Норлин (2), Араса (36), Взенх (75)

"Оболонь", стартовый состав: Рыбка, Осман, Дубко, Мороз, Стасюк, Витенчук, Близниченко, Груша, Тарануха, Бычек, Теслюк

"Оболонь", запасные: Федоривский, Осман, Ломницкий, Приймак, Грисьо, Курко, Суханов, Слободян, Черненко, Ильин