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Бущан прошел медобследование в Аль-Шабабе. Фото кипера в футболке нового клуба

Премьер-лига

Ждем официального объявления трансфера

Бущан прошел медобследование в Аль-Шабабе. Фото кипера в футболке нового клуба

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Вечером 28 января голкипер "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан успешно прошел углубленное медицинское обследование в саудовском клубе "Аль-Шабаб".

Читайте такжеВИДЕО. Бущан уже прибыл в столицу Саудовской Аравии

Теперь, как сообщает ТаТоТаке, 30-летнему голкиперу осталось только согласовать последние детали личного контракта, что и будет сделано в ближайшее время.

Также отмечается, что "Динамо" и "Аль-Шабаб" договорились о деталях трансфера накануне. По информации источника, речь идет о сумме около 3 миллионов евро плюс опциональные бонусы.

Напомним, Бущан является воспитанником "Динамо". За киевскую команду он выступает с 2011 года. С тех пор он сыграл 177 матчей, пропустив 164 гола, еще 72 игры отстоял на ноль. Transfermarkt оценивает футболиста в 7 млн евро.

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Георгий Бущан Динамо (Киев) Аль-Шабаб (Эр-Рияд)
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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
28.01.2025 в 18:47
Зарплату будут платить? Или сие пока неизвестно?
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0
1
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
28.01.2025 в 18:47
Зарплату будут платить? Или сие пока неизвестно?
Ответить
0
1
Лекарь (село Дарниця)
28.01.2025 в 19:06
А-хах, ну дуууже дотепний коментар. Що ще треба, щоб принизити свого співвітчизника?
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