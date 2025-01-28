Бущан прошел медобследование в Аль-Шабабе. Фото кипера в футболке нового клуба

Вечером 28 января голкипер "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан успешно прошел углубленное медицинское обследование в саудовском клубе "Аль-Шабаб".

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Теперь, как сообщает ТаТоТаке, 30-летнему голкиперу осталось только согласовать последние детали личного контракта, что и будет сделано в ближайшее время.

Также отмечается, что "Динамо" и "Аль-Шабаб" договорились о деталях трансфера накануне. По информации источника, речь идет о сумме около 3 миллионов евро плюс опциональные бонусы.

Напомним, Бущан является воспитанником "Динамо". За киевскую команду он выступает с 2011 года. С тех пор он сыграл 177 матчей, пропустив 164 гола, еще 72 игры отстоял на ноль. Transfermarkt оценивает футболиста в 7 млн евро.