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Полесье отправит одного из своих самых дорогостоящих игроков в аренду в Южную Америку

Премьер-лига
Обновлено

Луифер Эрнандес не оправдывает ожиданий

Полесье отправит одного из своих самых дорогостоящих игроков в аренду в Южную Америку

polissyafc.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

23-летний венесуэльский форвард "Полесья" Луифер Эрнандес отправится в аренду в Южную Америку.

Как сообщает местный журналист Марио Альберто Санчес, футболист будет играть за клуб "Винотинто" из Эквадора, который как раз повысился в классе и в новом сезоне будет играть в элите тамошнего футбола.

"Винотинто" – довольно молодой клуб, который был основан лишь 32 года назад и рассчитывает в основном на арендованных игроков и свободных агентов.

Напомним, что "Полесье" подписало Луифера весной минувшего года, заплатив за игрока 1 миллион евро. До недавней покупки уругвайца Фернандо Батисты из "Пеньяроля" именно венесуэлец наряду с бразильцем Таллесом Костой являлся самым дорогостоящим приобретением в истории житомирских "волков".

Однако в текущем сезоне Луифер Эрнандес не оправдывает ожиданий, отличившись только 1 забитым мячом в 10 поединках УПЛ.

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