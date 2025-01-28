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Полесье отправит одного из своих самых дорогостоящих игроков в аренду в Южную Америку
Луифер Эрнандес не оправдывает ожиданий
polissyafc.com
23-летний венесуэльский форвард "
Как сообщает местный журналист Марио Альберто Санчес, футболист будет играть за клуб "Винотинто" из Эквадора, который как раз повысился в классе и в новом сезоне будет играть в элите тамошнего футбола.
"Винотинто" – довольно молодой клуб, который был основан лишь 32 года назад и рассчитывает в основном на арендованных игроков и свободных агентов.
Напомним, что "Полесье" подписало Луифера весной минувшего года, заплатив за игрока 1 миллион евро. До недавней покупки уругвайца Фернандо Батисты из "Пеньяроля" именно венесуэлец наряду с бразильцем Таллесом Костой являлся самым дорогостоящим приобретением в истории житомирских "волков".
Однако в текущем сезоне Луифер Эрнандес не оправдывает ожиданий, отличившись только 1 забитым мячом в 10 поединках УПЛ.
¡MÁS VINOTINTO QUE NUNCA!— Mario Alberto Sánchez (@MarioSanchezVe) January 28, 2025
El atacante Luifer Hernández de Academia Puerto Cabello está cerca de irse cedido al Vinotinto FC de la Primera División de Ecuador en donde también está Christian Larotonda.
El último año estuvo cedido en el FC Polissya de Ucrania. pic.twitter.com/FnAUWk7JUk
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