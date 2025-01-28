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Рестарт сезона - 21 февраля. УПЛ утвердила даты и время начала матчей 18-го тура чемпионата

Премьер-лига
Обновлено

Расписание 18-го тура УПЛ

Рестарт сезона - 21 февраля. УПЛ утвердила даты и время начала матчей 18-го тура чемпионата

фото из свободных источников

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Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 18-го тура чемпионата Украины-2024/25.

Весенняя часть сезона возобновится 21 февраля игрой Колоса и Черноморца.

18 тур

21 февраля (пятница)

Колос – Черноморец 15:30

22 февраля (суббота)

Кривбасс – Верес 13:00

Ингулец – Полесье 15:30

Рух – ЛНЗ 18:00

23 февраля (воскресенье)

Оболонь – Ворскла 13:00

Александрия – Заря 15:30

Динамо – Карпаты 18:00

24 февраля (понедельник)

Шахтер – Левый Берег 18:00

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Левый берег (Киев) Карпаты (Львов)
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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