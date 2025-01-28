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Рестарт сезона - 21 февраля. УПЛ утвердила даты и время начала матчей 18-го тура чемпионата
Расписание 18-го тура УПЛ
фото из свободных источников
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 18-го тура
Весенняя часть сезона возобновится 21 февраля игрой Колоса и Черноморца.
18 тур
21 февраля (пятница)
Колос – Черноморец 15:30
22 февраля (суббота)
Кривбасс – Верес 13:00
Ингулец – Полесье 15:30
Рух – ЛНЗ 18:00
23 февраля (воскресенье)
Оболонь – Ворскла 13:00
Александрия – Заря 15:30
Динамо – Карпаты 18:00
24 февраля (понедельник)
Шахтер – Левый Берег 18:00
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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