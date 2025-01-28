Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер отказался от спарринга с норвежцами, которые теперь сыграют с другим клубом УПЛ
Матч состоится 8 февраля
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"
Игра должна была состояться 8 февраля.
Однако, как сообщает пресс-служба норвежского клуба, "горняки" отказались от этого спарринга и теперь норвежская команда сыграет с "Вересом".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Игра также состоится 8 февраля.
Напомним, что в среду, 29 января, "Шахтер" в Дортмунде проведет свой последний матч группового раунда ЛЧ с местной "Боруссией".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Гам-Кам
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Бущан прошел медобследование в Аль-Шабабе. Фото кипера в футболке нового клуба
- Мэра Дрогобыча и еще нескольких городов оштрафовали за невыполнение плана мобилизации
- Бавария придумала план, как напрямую выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов
- Оскорбил клуб. Шандрук подтвердил, что Верес расстался с игроком из-за его интервью
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000