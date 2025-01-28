Шахтер отказался от спарринга с норвежцами, которые теперь сыграют с другим клубом УПЛ

" Шахтер " на втором этапе зимних учебно-тренировочных сборов в Турции должен был провести спарринг с норвежским клубом "Хам-Кам".

Игра должна была состояться 8 февраля.

Однако, как сообщает пресс-служба норвежского клуба, "горняки" отказались от этого спарринга и теперь норвежская команда сыграет с "Вересом".

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Игра также состоится 8 февраля.

Напомним, что в среду, 29 января, "Шахтер" в Дортмунде проведет свой последний матч группового раунда ЛЧ с местной "Боруссией".