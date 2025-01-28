Зимние сборы. Кривбасс разошелся миром с норвежцами

Во вторник, 28 января, " Кривбасс " провел свой второй спарринг на испанском зимнем учебно-тренировочном-сборе. Сегодня соперником команды Вернидуба был норвежский "Тромсе".

Первый тайм прошел в равной и малоинтересной борьбе без моментов.

В перерыве Юрий Вернидуб полностью обновил состав, и это принесло свои плоды – криворожцы больше владели инициативой и больше играли на атаку. В итоге, "криворожцы" на 76-й минуте открыли счет, заработав пенальти за игру рукой. "Точку" реализовал Илич.

Но удержать победу украинской команде не удалось. На 88-й минуте норвежцы организовали контру и сравняли счет. Итог матча – 1:1.

В пятницу, 31 января , "Кривбасс" проведет третий контрольный матч на сборах против шведского "Кальмара".

"Кривбасс" – "Тромсе" (Тромсе, Норвегия) 1:1

Голы: Хрвое Илич, с пенальти, 76 (1:1) - Филипп Опреа, 88 (1:1)

"Кривбасс" (Кривой Рог): Владимир Маханьков (Богдан Хома, 46) – Рафаэль Бандейра (Дмитрий Хомченовский, 46), Бакари Конате (Владимир Уилвальд, 46), Андрей Понедельник (Александр Романчук, 46), Иван Дибанго (к) Денис Кузик, 46) – Джихад Бизимана (Хрвое Илич, 46), Ноа Ндомбази (Максим Задерака, 46), Маттео Аморозо (Максим Лунев, 46), Юрий Вакулко (Егор Твердохлеб, 46), Артур Микитишин (Александр Каменский, 46; Ярослав Шевченко, 71) (Даниэль Соса, 46).