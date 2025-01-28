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Зимние сборы. Кривбасс разошелся миром с норвежцами
Кривбасс – Тромсе - 1:1
fckryvbas.com
Во вторник, 28 января, "
Первый тайм прошел в равной и малоинтересной борьбе без моментов.
В перерыве Юрий Вернидуб полностью обновил состав, и это принесло свои плоды – криворожцы больше владели инициативой и больше играли на атаку. В итоге, "криворожцы" на 76-й минуте открыли счет, заработав пенальти за игру рукой. "Точку" реализовал Илич.
Но удержать победу украинской команде не удалось. На 88-й минуте норвежцы организовали контру и сравняли счет. Итог матча – 1:1.
В пятницу, 31 января , "Кривбасс" проведет третий контрольный матч на сборах против шведского "Кальмара".
"Кривбасс" – "Тромсе" (Тромсе, Норвегия) 1:1
Голы: Хрвое Илич, с пенальти, 76 (1:1) - Филипп Опреа, 88 (1:1)
"Кривбасс" (Кривой Рог): Владимир Маханьков (Богдан Хома, 46) – Рафаэль Бандейра (Дмитрий Хомченовский, 46), Бакари Конате (Владимир Уилвальд, 46), Андрей Понедельник (Александр Романчук, 46), Иван Дибанго (к) Денис Кузик, 46) – Джихад Бизимана (Хрвое Илич, 46), Ноа Ндомбази (Максим Задерака, 46), Маттео Аморозо (Максим Лунев, 46), Юрий Вакулко (Егор Твердохлеб, 46), Артур Микитишин (Александр Каменский, 46; Ярослав Шевченко, 71) (Даниэль Соса, 46).
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