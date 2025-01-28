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Оценивается в миллион, но уедет намного дешевле. Кривбасс отпустит одного из своих лидеров

Премьер-лига
Обновлено

Джихад Бизимана переедет в Израиль

Оценивается в миллион, но уедет намного дешевле. Кривбасс отпустит одного из своих лидеров

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

"Кривбасс" отпустит одного из своих лидеров, Джихада Бизиману, в другой клуб.

Как сообщает ТГ-канал "Футбол с вертолета", 28-летний футболист продолжит карьеру в чемпионате Израиля. Клуб, в который перейдет игрок, не уточняется.

При этом отмечается, что сумма трансфера составит порядка 300 тысяч евро.

Ранее была информация, что "Кривбасс" не смог продлить контракт с Бизиманой, который заканчивается летом 2025 года, поэтому криворожский клуб отпустил игрока за "условную" цену.

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Сам футболист недавно стал отцом и хочет чаще видеться с семьей, которая находится не в Украине.

Бизимана присоединился к "Кривбассу" летом 2023 года. В текущем сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах, без результативных действий. Портал Transfermarkt оценивает его в 1 млн евро.

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Кривбасс (Кривой Рог) Джихад Бизимана
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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
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