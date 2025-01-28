Пушич: Входящие трансферы будут. Когда? Я не знаю

Главный тренер " Шахтера " Марино Пушич на предматчевой конференции накануне поединка с "Боруссией" в Лиге чемпионов ответил на вопрос о трансферных планах клуба.

"Скажу так: мы – команда, клуб, работающий при очень особых обстоятельствах. Пожалуй, наиболее сложная работа среди всех технических директоров, отвечающих за трансферную политику, а также генеральных директоров приходится на наших директоров – Сергея Палкина и Дарио Срну.

Чрезвычайно тяжело проводить трансферы в таких условиях, особенно входящие, ведь мы уже продали достаточно. Как вы знаете, мы продали нашего первого форварда Сикана. Я считаю, что они проделывают самую сложную работу в футболе за последние несколько лет. Я знаю, как они работают, как стараются и сколько всего делают – это поразительно. Я не тот тренер, который будет жаловаться на этот счет.

Скорее всего, мы получим новых игроков, возможно некоторые игроки уйдут – это все составляющие развития клуба и команды. Мы все должны понять, и это особенно поймут представители украинской прессы, что для того, чтобы работать на этих должностях при таких обстоятельствах в любом клубе, а тем более в моем клубе, нужно быть действительно выдающимся человеком.

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Пока я вижу, что Дарио делает фантастическую работу для клуба вместе со многими другими людьми. Входящие трансферы будут. Но когда? Я не знаю", - сказал Пушич.