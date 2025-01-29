  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Не проиграли. Александрия провела свой второй спарринг за день
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не проиграли. Александрия провела свой второй спарринг за день

Премьер-лига

Александрия сыграла два спарринга за день

Не проиграли. Александрия провела свой второй спарринг за день

fco.com.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, 28 января, "Александрия" провела на турецких сборах сразу два товарищеских матча.

Утром команда Ротаня проиграла австрийской команде "Ферст Вена" (1:2), а вечером сыграла со словацким клубом ДАК 1904.

Вечерний матч выдался довольно боевым – 8 желтых карточек в спарринге о многом говорит.

Тем не менее, все закончилось вничью 1:1. Команды обменялись голами в концовке первого тайма. ДАК открыл счет, но Филиппов сравнял

"Александрия" - ДАК 1904 (Словакия, Дунайская Стреда) 1:1

Голы: Филиппов (34) – Герц (27)

"Александрия", стартовый состав: Шевченко, Мартынюк, Шабанов, Копина, Скорко, Калюжный, Мишнев, Ковалец, Цара, Безерра, Филиппов

"Александрия", запасные: Ермаков, Матвиив, Шостак, Матеус, Костышин, Погорелый

По теме
yellow-arrow
Шахтер предложил 15 млн за 18-ленего вингера из АПЛ
yellow-arrow
Пушич: Входящие трансферы будут. Когда? Я не знаю
yellow-arrow
Оценивается в миллион, но уедет намного дешевле. Кривбасс отпустит одного из своих лидеров
ФК Александрия
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости