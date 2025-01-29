Не проиграли. Александрия провела свой второй спарринг за день

Во вторник, 28 января, "Александрия" провела на турецких сборах сразу два товарищеских матча.

Утром команда Ротаня проиграла австрийской команде "Ферст Вена" (1:2) , а вечером сыграла со словацким клубом ДАК 1904.

Вечерний матч выдался довольно боевым – 8 желтых карточек в спарринге о многом говорит.

Тем не менее, все закончилось вничью 1:1. Команды обменялись голами в концовке первого тайма. ДАК открыл счет, но Филиппов сравнял

"Александрия" - ДАК 1904 (Словакия, Дунайская Стреда) 1:1

Голы: Филиппов (34) – Герц (27)

"Александрия", стартовый состав: Шевченко, Мартынюк, Шабанов, Копина, Скорко, Калюжный, Мишнев, Ковалец, Цара, Безерра, Филиппов

"Александрия", запасные: Ермаков, Матвиив, Шостак, Матеус, Костышин, Погорелый