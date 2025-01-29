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Не проиграли. Александрия провела свой второй спарринг за день
Александрия сыграла два спарринга за день
fco.com.ua
Во вторник, 28 января, "Александрия" провела на турецких сборах сразу два товарищеских матча.
Утром команда Ротаня
Вечерний матч выдался довольно боевым – 8 желтых карточек в спарринге о многом говорит.
Тем не менее, все закончилось вничью 1:1. Команды обменялись голами в концовке первого тайма. ДАК открыл счет, но Филиппов сравнял
"Александрия" - ДАК 1904 (Словакия, Дунайская Стреда) 1:1
Голы: Филиппов (34) – Герц (27)
"Александрия", стартовый состав: Шевченко, Мартынюк, Шабанов, Копина, Скорко, Калюжный, Мишнев, Ковалец, Цара, Безерра, Филиппов
"Александрия", запасные: Ермаков, Матвиив, Шостак, Матеус, Костышин, Погорелый
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