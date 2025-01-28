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Шахтер предложил 15 млн за 18-ленего вингера из АПЛ

Премьер-лига
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Но есть и конкуренты

Шахтер предложил 15 млн за 18-ленего вингера из АПЛ

фото из свободных источников

Новина українською

"Шахтер" сделал предложение по бразильскому вингеру "Вест Хэма" Луису Гильерме.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, "горняки" предложили за игрока 15 млн евро.

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При этом сообщается, что в игроке заинтересованы ряд других клубов, в томи числе и денежные с Ближнего Востока.

Луис за "Вест Хэм" в текущем сезоне сыграл 6 матчей без результативных действий.

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Шахтер (Донецк) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Луис Гильерме
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Источник:
Телеграм Фабріціо Романо
Опубликовал: Михаил Черныш
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