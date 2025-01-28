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Шахтер предложил 15 млн за 18-ленего вингера из АПЛ
Но есть и конкуренты
фото из свободных источников
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Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, "горняки" предложили за игрока 15 млн евро.
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При этом сообщается, что в игроке заинтересованы ряд других клубов, в томи числе и денежные с Ближнего Востока.
Луис за "Вест Хэм" в текущем сезоне сыграл 6 матчей без результативных действий.
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