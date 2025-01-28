Шахтер предложил 15 млн за 18-ленего вингера из АПЛ

" Шахтер " сделал предложение по бразильскому вингеру "Вест Хэма" Луису Гильерме.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, "горняки" предложили за игрока 15 млн евро.

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При этом сообщается, что в игроке заинтересованы ряд других клубов, в томи числе и денежные с Ближнего Востока.

Луис за "Вест Хэм" в текущем сезоне сыграл 6 матчей без результативных действий.