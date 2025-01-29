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Бывший игрок Колоса вернулся в клуб - теперь в роли тренера
Евгений Задоя будет работать ассистентом в команде U-19
Фото: ФК Колос
"Колос" сообщил о возвращении в команду Евгения Задои, который теперь будет помогать наставнику U-19 Виталию Гавришу в качестве ассистента старшего тренера.
34-летний Задоя провел 140 матчей в футболке ковалевцев начиная с сезона 2016/2017. За это время Евгений, который выступал на позиции опорного полузащитника, отметился 10 голами в ворота соперников и 8 голевыми передачами. Также в активе Евгения 4 матча за "Колос" в еврокубках (2 в Лиге Европы и 2 в Лиге конференций).
Ранее он также играл Металлург" Запорожье, "Гелиос", "Верес", "Аксу", "Черноморец", "Подолье" и ФСК "Мариуполь".
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